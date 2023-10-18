賴清德只會給「豆腐腦答案」？

台灣的政治舞台往往充滿戲劇性，最近一場民進黨總統參選人賴清德在陽明交大的演講，無疑又為這齣戲增添了幾分趣味。不過，這次的主角並非賴清德，而是那些敢於直言、提出尖銳問題的大學生們。

想像一下，一個熱血的青年在演講後舉手提問，質疑民進黨全面執政，卻有法案遲遲未能通過的現象。他們問的，不只是一個政黨的問題，更觸及到台灣當前民主的本質和執政黨的效率問題。

賴清德的回應，可以說是典型的「政治家」模式：既要表現出對問題的重視，又要巧妙地避開問題的核心。他提到，立委來自不同選區，持有不同信念和看法，不容易迅速達成共識並實施。聽起來似乎合情合理，但這不正是民主政治的基本常態嗎？如果因為意見不同就難以推動法案，那執政黨又該如何展現其領導和凝聚力？

更讓人啼笑皆非的是，當學生提出吹哨者保護法遲遲未見動靜，期待政府能夠制衡權力、防止腐敗時，賴清德的回答卻是他會進一步了解立法院對此法案的討論狀況，之後再用書面回覆。這種似是而非的回應，不禁讓人懷疑，政府是真的在聽民意，還是只在做表面功夫？

更別說當被問及某些應該能夠快速通過的政策，例如平均地權法案時，賴清德似乎更是言之無物。他轉移話題，說政府在平均房價上有其他政策都在推行，例如實價登錄2.0、囤房稅2.0，但他忽略了學生問題的核心：人民對快速、有效政治行動的期待。

這場對話，反映了一個不容忽視的現實：在民進黨全面執政下，許多法案和政策似乎都陷入了某種停滯。而當執政黨在這些問題上的回應，總是籠統而避重就輕，人民的不滿和懷疑自然會日益增長。

當政府的行動遲緩，而政治家的話語空泛時，人民會開始問，這是民主的必經之路，還是權力的不作為？當全民期待改革的腳步能夠加快，期待政府能夠有效解決問題時，為何還要等到下次選舉，才能看到一絲進展？

賴清德和民進黨政府需要認真反思的，不僅是如何回答這些尖銳的提問，更需要思考如何真正落實政策、解決問題。否則，這些辛辣的提問，只會是更多失望與質疑的開始。

在台灣這塊寶島上，人民對政治的期待從未降低，他們需要的不是花言巧語，而是實實在在的行動和改變。希望下次在公開場合，賴清德能給出更具深度、更有說服力的答案，而不是這樣的「豆腐腦答案」。