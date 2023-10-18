藍營應團結「一切非綠力量」

政客想的是下次選舉，政治家想的是下一世代。藍白是否會和（合）？歹戲拖棚久了，選民日漸興趣缺缺，藍白一加一小於二的機率自然趨高。

白深知藍迫切需要「合」，此次大選方有勝算。因此從柯文哲以降至競辦主任、發言人均採「強勢戰狼」姿態。談判理論主張談判前拉高叫板姿態，或有助對方讓步，爭取更多談判成果。但柯文哲日前動怒喊「去死吧」的真情流露，或是柯公開嗆侯「我讓給你選你也不會贏」的戲言調侃，白是否有跟藍合的「意願與真心」？

但若白無跟藍合之真心，為何又有「黃金會」，甚至藍還希望有「幕僚二會」，白卻表明是當初一會時「誤會」（周二並不會碰面）。坊間多有議論藍白難合（不合），因民眾黨若有「合」之打算，事先不會只提對其有利之「民調」決定出線之意見，而會後對於藍提出之「民主初選」方式，則全面強力反對、毫無討論空間。

對柯而言，如果爭取「執政權」非此次其參加大選的終極目標，柯持續參選到底，就可圓滿達成此次其參選的三多目標（政黨票多、不分區委員多、下次總統大選當選機會多）。只要此次民眾黨的政黨票增加，將更多民眾黨不分區委員送進立院，則柯在二○二八大選更有舉足輕重的力量與地位一拚勝算，而非現在只能「左右誰不當選」的尷尬地位。

而藍之參選目標顯而易見，就是要力拚「下架民進黨」，若柯也有此意願，當然會跟藍合，但柯不滿「下架民進黨」的口號，其參選葫蘆內「爭取淺綠選民之政黨票」就不言而喻。藍合白固可增加勝選機率，但白若以增加不分區立委數、延續民眾黨的存續為念，則藍白會談，只是增加白之媒體曝光度（甚或塑造藍是破壞在野團結的禍首），無助藍之下架民進黨的目標。

藍營現階段需回歸朱立倫主席之前的「團結一切非綠力量」選戰主軸：「團結一切可以團結的力量，爭取一切可以爭取的朋友」，整合所有可能的合作對象奮力一搏。百年大黨的眼光和格局，若可專注關懷天下蒼生，必能獲得選民信賴與支持！