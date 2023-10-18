社群媒體…現代社會毛病的溫床

以色列和哈瑪斯的戰爭不只在陸地、海上、空中，更嚴重的是在網路上進行。哈瑪斯軍事行動的一個關鍵因素：恐怖宣傳，關於以色列綁架、謀殺平民和士兵的暴力影片與照片充斥於社交媒體。這次的戰爭，比過去的衝突更接近即時轉播，這表明網路戰略是哈瑪斯總體衝突規畫的重要組成部分。

如果哈瑪斯兌現了廣播處決人質的威脅，影響可能會變得更加嚴重。在網路社群媒體上傳播宣傳，尤其是那些審核制度較為寬鬆的網路社群媒體，是一種低成本且高效果的策略，恐怖組織愈來愈多地採用這種心戰策略。

哈瑪斯附屬帳戶所發布的致命襲擊影片和照片，被哈瑪斯盟友和全球不知情的參與者分享；這項策略取自ＩＳＩＳ和蓋達組織的劇本，恐怖分子透過直播斬首和其他影片，開創了「病毒式心理戰」的先河。這就是不對稱戰爭的本質，利用看起來比實際上更強大的工具。哈瑪斯不需花任何錢，就能把一些恐怖鏡頭錄下來並發送到網路。

哈瑪斯在加密訊息和社交媒體Telegram上發布官方貼文，這些內容再被傳播到Ｘ（以前的推特）等平台。Telegram允許用戶之間進行訊息傳遞，但也具有與Ｘ類似的「頻道」功能，長期以來一直被恐怖分子利用。該平台經常被稱為「Terrorgram」，愈來愈受到極端分子的歡迎。

Ｘ在新東家馬斯克的領導下摧毀了信任和安全團隊，對蔓延到其他社交媒體平台和即時通訊應用程式的恐怖宣傳浪潮毫無準備。最近Ｘ表示正在刪除新建立的哈瑪斯附屬帳戶，並與業界同行協調，試圖阻止恐怖分子內容在網路上傳播。

但這只是「第四代戰爭」或現代戰爭的一個方面，無論下一場衝突是什麼、或在哪裡，人們都會看到。例如，有多個「經過驗證」的Ｘ用戶傳播未經審查的哈瑪斯宣傳影片。在Ｘ發布的一段影片顯示，哈瑪斯武裝分子在以色列軍事基地逐各個房間發射自動武器，影片中滿地是血跡斑斑的屍體，該影片已被觀看超過六萬次。

社群媒體平台正被迫應對多方面的危機，以保護用戶免受恐怖宣傳、誤導性訊息、仇恨言論以及暴力和血腥影像的影響。但恐怖內容的數量，將比任何實施檢查的團隊都要多，若說社群媒體是現代社會毛病的溫床，應該也不為過。