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藍白商談 退一步即是向前

聯合報／ 程仁宏／消基會名譽董事長、文化大學教授（台北市）

藍白近日針對二○二四總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，而國民黨則提出「民主初選」。昨日民眾黨總統參選人柯文哲辦公室競選總幹事黃珊珊拋出比民調的兩種具體方法，分別為「參考國民黨二○二○總統初選方式」與「參考民進黨二○二○總統初選方式」，對此國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰回應「如果對方只有二選一的選擇，就不用談下一步了」。藍白合的商談看來雙方各有堅持，談得下去嗎？合得了嗎？

商談或是談判，不是零和賽局，應該如同農夫插秧「退一步即是向前」。就像消費者買房，業者開出售價，但是消費者覺得合理價格應該再下降多少，如果雙方各自堅持己見，最後的結果就是交易不成；如果雙方真有誠意，各自退一步，此交易才會成功。目前雙方目標一致，雙方也都提出如何進行的方法，即民眾黨的「比民調」、國民黨的「民主初選」，雙方都有所本，但是這兩種方法各有優缺點，在此前提下，雙方各持己見，的確無法達成共識，也無法談下去，但藍白合真的談不下去嗎？那也未必！

一位優秀的國家領導人，在國際上和其他國家的談判，不能夠剛愎自用，只要求對方完全接受我方的條件，如果如此將寸步難行，而必須要以全民的利益、福祉為優先考量，所以能屈能伸才是最佳的領導人。

此時此刻國民黨與民眾黨的領導人，不應否定對方所提出的方案，大家各退一步，亦即最佳的解決方案就是「採取民眾黨的比民調」與「採取國民黨的民主初選」，兩方案一起實施，而且各占五十％，兩者加總的成績即可以決定勝負，如此兼容並蓄的方案，沒有哪一邊吃虧，也沒有誰占便宜，雙方陣營不要再堅持己見，否則將空留遺憾。

國民黨 民眾黨 藍白合

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