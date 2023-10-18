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科技．人文聯合講座／幸福巴士3.0：偏鄉交通人權新解方

聯合報／ 侯勝宗

交通是一種人權。聯合國《世界人權宣言》規定，每個人都有在其國內或國際間自由移動和居住的權利。許多國家的憲法也將自由出行列為基本權利之一，並保障公民在自由移動和旅行方面的權利，因唯有具備基本出行的條件，才能進而實現其他基本權利，例如就業、教育、健康等。

但台灣偏鄉交通出行，因不具規模經濟與企業投資效益，偏鄉民眾很容易成為「行的難民」。為了改善偏鄉交通困境，一般人常認為政府需要加強基礎建設，完善公共運輸系統等措施。但事實上，偏鄉因為距離遠、人口數少、居住地點分散，再加上出行需求不穩定，政府難花費巨大預算來建置大眾運輸，即使預算足夠，也不符合投資效益，且後續營運與維護更是挑戰；故改採智慧化小眾運輸系統的需求反應式公共運輸服務，才是打通偏鄉微血管的有效途徑，如公路局目前在許多偏鄉推動的幸福巴士（筆者稱之為幸福巴士1.0）。

然筆者發現，要打通偏鄉微血管有二大關鍵議題要先解決：一、營運主體：須由偏鄉內生性地長出服務，由在地的人車資源加入運輸服務行列，提供「類計程車」之便利服務；二、資源整合：以供給創造需求，增加民間資源參與誘因及擴充更多服務。其中，由在地人車做為「營運主體」，來擴大偏鄉交通機動性與服務量能，已於三年前通過法規調適，允許地方政府輔導當地社會團體或個人成立市區客運業經營，由小客車領用市區汽車客運業牌照（綠底白字），從事特定偏鄉區域的收費接送，即幸福巴士2.0。但第二項的「資源整合」遲遲未見有效解方，筆者建議未來可以改變補助模式，研議幸福巴士3.0，讓補助吸引更多的供給來滿足偏鄉的運輸需求。

幸福巴士3.0至少應符合幾大特色：一、補貼使用者：將原本給供給者成本的營運虧損補助，改為補貼給使用者的搭車費用；二、多元載客：將由在地人車所組的營運主體，納入各部會及地方政府的多元載客交通補助範疇（特約車隊），搭乘民眾亦可享有各類補助，再由地方營運業者向政府請領服務費用；三、媒合平台帶動供給：透過在地現有人車投入，降低政府購車補助成本，並擴增潛在供給規模，再輔以派遣系統功能，就近提供便利叫車服務，增加偏鄉交通服務之機動性，有效節省車輛深入服務偏鄉之營運成本；四、差別訂價：針對一般族群或觀光需求依市場機制收費，特殊、弱勢族群及民行需求採低價收費，另部分車資由政府補貼。

為實現此一交通人權，台東縣政府近來已完成全縣十六鄉鎮市的預約接送平台與共乘服務—ＴＴＧＯ交通大平台，也獲得地方創生計畫補助在台九線及台十一線提供「點到車站」及「車站到點」的接駁服務，相關模式及經驗可作為公路局推動幸福巴士3.0的參考。期待幸福巴士3.0可以在台東順利落地並擴大實踐，未來並有機會複製給各鄉鎮縣市，好實現台灣的交通人權。（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）

偏鄉 巴士 人權

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