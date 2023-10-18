向過去取經 重建衛生所

全國三六五個鄉鎮，大約五分之一的衛生所沒有醫師，一時基層醫療跟保健的業務無以為繼引起討論。個人認為衛生行政單位主要思維，是站在偏遠鄉鎮需求與人力配置的角度在規畫，和公費醫師站在自由市場的職涯選擇為出發，這兩條平行線很難交集，這是一個現實的困境。

我們試著從一般男醫師職涯選擇的優先次序來做考量，第一個是相對應的收入；第二是專業和聲望；第三則是繼續教育的管道。而醫師配偶考量的優先次序如下：第一還是收入；第二個是生活機能是否完善；第三個是子女的教育資源是否足夠？以上的面向可以用在醫院中心、教學醫院，也可以一以貫之在基層醫療跟公費醫師的身上。細細了解公費醫師能否留任偏遠地區醫療的苦衷，若不能改善工作環境和待遇，卻要求公費醫師以志業出發、奉獻為依歸，豈不是緣木求魚？

回顧衛生所的歷史，衛生福利部不是沒有公費醫師的人力規畫，在七十年配合全民健保實施前醫療網的建置和充實衛生所人力，陽明醫學院就有規畫衛生所分發的人力；這時候有門診獎勵金制度的設計，還補助衛生所醫療與辦公設備，興革之後衛生所的醫療保健功能得以提升，衛生所形象得以重新再造，也使分級醫療在制度配套下得以完成。

用這樣的邏輯再思考，不是每一個公費醫師都可以留在教學醫院建立學術地位，他也不是不願意前往偏遠地區服務，因為醫師的人力已不虞匱乏。目前有六萬多位醫師的此刻，前往較偏遠的鄉鎮何以滿足醫師執業的需求，簡單地說就是「良好執業環境的建置」，才是釜底抽薪之計。

如果取得專科醫師資格，前往區域醫院或衛生所後仍持有專業醫療的地位和相對應的收入，就算妻兒留在大都會，一樣可得到滿意的生活安排。

四十年前推動醫療網的衛生所，在配套制度的誘因下，台大跟陽明的醫師紛紛下鄉，服務期滿後也留在原地開業，所以醫療網的建置經驗有前例可依循。衛生行政單位不妨跟過去取經，重新建構起基層醫療的工作環境，方是要求公費醫師必須善盡義務的長久之計。

其實衛生所並非深淵難入，除了正常上下班（防疫加班除外）、例假日休息，生活品質較佳外，這是「樓地板」；未來長照服務的提供、醫療群的建立、品質提升的醫療給付計畫和更多的癌症預防保健，甚至到復健治療、運動促進等創新服務，衛生所都足以提供護理人力的資源和專業服務的連結，這個「天花板」是可繼續延伸的。

各位豈不見有些縣市的衛生所出缺醫師趨之若鶩的差異，端看衛生行政各層級的共同協力。