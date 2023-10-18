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教師的安全 也應受保障
近日桃園有兩所高中發生學生毆打教師的校園暴力事件，桃園市教師會疾呼應當增訂保護教師的條款。
這兩起事件只是冰山一角，教師的處境已經愈來愈艱辛。筆者任教於新北市國小的友人，就曾因指出學生犯錯處而被學生呼巴掌，而筆者某次要替情緒障礙學生盛飯時，也因該生不想吃飯而被其用雙手扣住身體，差點整個人摔倒在地。
更令教師們無奈的是，在各種保障學生權益的法條限制下，當學生對教師施暴時，教師只能設法自我保護，還不能不小心讓施暴學生受傷，否則家長告上法院或向特定團體陳情，教師鐵定是吃虧的一方，甚至明明被暴力相向了，最後還可能丟飯碗。
很多輿論認為教師與學生權力不對等，學生權益應當受到更多保障；但實際到校園卻會發現當學生刻意興風作浪時，這樣的權力不對等，受到傷害的卻是教師。因此，在保障學生權益的同時，增訂保護教師的條款，絕對也有必要。希望教育部能看見教師們的需求！
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