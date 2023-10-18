大體老師 只需本人同意

聯合報報導大體老師來源嚴重短缺，已經造成教解剖學老師意識到無法給予醫學生扎實訓練，將衝擊訓練品質。報導還說捐出大體除了生前當事人簽署同意外，死後還要家人同意，否則無法進行。

本人有意捐出死後遺體，但遭家人反對，不知如何是好。看到此一報導，特別研究「解剖屍體條例」之立法過程，認為捐出大體只要本人生前簽署同意就可以，不需要在死後還要經過家人同意。

解剖屍體條例制定於三十七年，關於屍體來源規定於第三條。其後該法只在七十三年修訂一次（為現行法）。第三條修正為：「執行大體解剖及病理剖驗，以合於左列規定之屍體為限：一、為研究死因，必須剖驗並經其親屬同意之病屍體。二、生前有合法遺囑願供學術研究之病屍體。三、經親屬同意願供解剖之病屍體。…六、經監獄長官許可，無親屬請領或生前有合法遺囑或經其親屬同意之受刑人屍體。…」

依照條文，只要本人合法遺囑捐贈即可，親屬無權干涉，更何況七十三年修訂過程中，從委員的發言中，亦可看出此結論。例如黃榮秋委員就說：「（第三條，其中）第一款至第四款，完全是對病屍體的規定，有些是經親屬同意，有些則是有合法遺囑，有些則是無親屬請領之病屍體…」。當然，如果該條的文字是「執行大體解剖及病理剖驗，以合於左列規定之一之屍體為限…」就不會有這方面的困擾。

話又說回來，如果本人同意死後捐出遺體，但遭親屬反對時，可否立法強制執行，可能是一個相當棘手的問題，因為執行可能會有很大困難，其結果法律變成白訂無用。

也許最後仍要社會改變觀念，認定做大體老師是一件有意義的事。已故立委洪炎秋在北大時，長子因肚子疼而病死於協和醫院，當時醫院曾與洪委員商量，可否將病屍體解剖研究死因。結果洪委員認為喪子之痛已非得已，因此不願意再予以解剖。可是洪委員事後曾寫文章表示後悔，而且更公開預立遺囑，臨死捐獻器官、死後遺體捐給台大醫學院解剖供教學研究之用。此一案例，也許可供大眾思考。