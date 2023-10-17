提高擁車成本 促進大眾運輸

日前聯合報報導，六都大眾運輸多年來使用比例不升反降，深感震驚。其實促進大眾運輸最沒效果的就是降價或免費，最有效果的就是提高擁有車輛的成本，建議如下：

一、限制網約車並不再發放計程車牌照：目前國內計程車已供過於求，再加上網約車，占用道路又造成交通擁擠，增加公車行駛時間。

二、大幅提高擁有私人運具的各項稅額，降低民眾購車的意願，然後用相當比例牌照稅及燃料稅的收入補貼大眾運輸業，使其工作者擁有優渥的薪資；有優渥的薪資，就可解決公車司機不足的問題，增加發車的班次，提升民眾搭乘的意願。

三、捷運的定價要高於公車，以香港為例，很多地鐵路線由於比公車便宜、速度又快，把公車的生意搶了不少，導致很多公車路線停駛；公車路線停駛的結果，就是更多的人跑去擠地鐵，搭乘地鐵的品質大幅下滑。

四、大幅提高停車費及交通違規罰款，並提撥一定比例收入給停車場管理員、警察及檢舉民眾當獎金，另再提撥一定比例的收入給大眾運輸業的工作者。

如果我們大眾運輸的使用率能達九成以上，那很多停車場都能改建成公園綠地，亦可讓民眾呼吸到新鮮的空氣。