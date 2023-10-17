喊建西瀛大橋 不利澎湖航安

澎湖縣長陳光復計畫在馬公和西嶼漁翁島間建「西瀛大橋」，筆者有不同的看法。

澎湖群島屬於大陸礁棚地形，有利於水產生物的棲息和產卵，澎湖海產豐富、味道鮮美，但也因此不利於航行，對不諳航道的航海者是很大的挑戰。澎湖群島的島嶼礁石在測量上並不周延，在海圖上並未完整呈現；漲潮時往往不易察覺，造成很多船隻航行的困難，一不小心就撞上礁岩而擱淺。

籌畫中要興建大橋的海域，是澎湖唯一的內海，中間還有一座屬於西嶼鄉的海墘嶼（西公礁）。這也是在澎湖跨海大橋未通車前，山東流亡學生、名編劇家張永祥老師，在西嶼漁翁島東台古堡（牛心灣）時，考上押船官後，每次從西嶼漁翁島往來馬公島的海域航道，筆者和他都非常熟悉。若興建此大橋有幾項問題要考量：

一、它會破壞掉整個澎湖的水產生物洄游生態。

二、勢必影響白沙鄉、湖西鄉以及西嶼鄉北邊幾個村莊的觀光旅遊收益，商家會受到極大的衝擊。

三、增加漁船航行的困難，尤其是在夜間能見度不明且導航燈塔不足時。

四、不利於軍艦巡弋和商船的運輸補給航行。

五、這海域是二戰後美國第七艦隊協防台灣、錨泊在西嶼漁翁島時，水翼兩用飛機作操演訓練的海域，在軍事上很重要。筆者幼年就曾親眼目睹美軍的操演。

現在兩岸情勢兵凶戰危，台灣海峽中線頻頻被越線挑釁，戰爭一觸即發；澎湖是國防最前線的地方之一，在戰時或平常都非常重要，目前已有跨海大橋連結白沙鄉和西嶼鄉，而跨海大橋的橋墩都興建在礁岩上，未影響航道，且其橋墩上有燈號顯示導航。

相比之下，西瀛大橋興建與否，交通部、澎湖縣政府和各界賢達鄉親們，應該多考量。

陳光復縣長猶在野時，曾和其他立委舉行記者會要求新建澎湖輪，航速要調整達到卅四節；現在重回縣長寶座，澎湖輪現在才廿節左右，應想辦法改善，才是鄉親之福。