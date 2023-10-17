美唱衰中國經濟 陸有能耐說不

中國自去年底解除疫情封鎖，原本期待經濟會復甦反彈，但到目前經濟不僅未反彈，且有降溫之勢，被歐美媒體以「急墜」形容；再加上七月消費者物價下降百分之零點三，歐美又宣揚是「通貨緊縮」，並強調是「日本化」的先兆。尤其曾獲諾貝爾經濟學獎的克魯曼，在紐時撰文批判中國將比日本問題更嚴重。美國總統拜登乘機說：「中國經濟是滴答作響的定時炸彈」。他們目的在唱衰中國，警告投資者不要去中國投資，阻擋中國的發展。

日本失落超過卅年，是因受美國兩次打壓所致，一是一九八五年在紐約召開「廣場會議」，強力施壓日圓大幅升值；另一是一九八六年強迫日本半導體出口設限，並開放市場，導致日本產業空洞化。

但據我多年來研究各國經濟發展的經驗，中國經濟體制與發展和歐、美、日、台等大不相同，有其特殊之處。

首先，它有對美國說「不」的能耐。二○○一年底中國入世（ＷＴＯ）後，出口、出超快速增加，二○○三年即遭到美國以「三○一條款」，強力壓迫人民幣大幅升值。不過，早在二○○一年四月，我在北京曾對中國國家外匯管理局長說，根據台灣經濟，在對美出超擴大後，美國即壓迫新台幣大幅升值，致使經濟下滑。建議大陸在入世後出超大幅擴張時，應先開放市場，降低出超，人民幣不能先升值。結果，中國在美國壓力下，挺著維持人民幣對美元匯率不變，直到二○○五年八月十九日才微幅升值。致使中國在二○○一年至二○一○年的十年間，出口快速增加，帶動經濟每年呈兩位數成長，而日本同時期每年僅成長百分之零點六，因而中國ＧＤＰ於二○一○年超越日本，成為世界第二大經濟體。

廿多年前的中國ＧＤＰ不到美國的八分之一、日本的四分之一，竟敢對美說「不」。而今中國ＧＤＰ已是美國的百分之七十、日本的四點二倍，怎會向美國壓力屈服呢？

二、日本在美國兩次壓力下，國內經濟空洞化，雖日本政府多次推出「經濟振興方案」，都未能有效執行，致使經濟長期失落。而中國具有全世界最完整的產業結構，堅強的產業鏈體系，只要政府提出「振興經濟方案」即能落實執行。

三、日本經濟一向是以民間企業為主，以營利為目的。而民間對日本政府缺乏信心，資金大量外流，二○二二年底日本國外淨資產達三點一七兆美元，居世界之冠，相當同年ＧＤＰ的四分之三，可見資金外流之嚴重。而中國經濟一向以公營為主，但民間企業也充滿活力；雖不久前部分民企遭到政府整頓而受挫，目前已整頓完畢，恢復活力。而且中國不論是公或民營企業，不只是為了謀利，更為了國家的自主與生存，具有奮發圖存的精神。如華為公司在美國邀其盟邦全力打壓下，而能突破重圍，起死回生，震驚全球。

四、日本是民富、政府窮，其國債是其ＧＤＰ的二點六倍，為全球之最。中國政府雖亦債台高築，但全係地方債。中央政府財政多年來均有歲計賸餘。只要政府決定刺激經濟成長，要財政支應，還有廣闊的活動空間。

因此，我認為中國經濟目前陷入困境應是短期問題，稍假時日即會反彈復甦。我估測中國今後十年每年經濟成長尚有百分之五上下的潛力，較之美國同時期只有百分之一至二的成長，相對還是高成長。估測二○三○年中國每人所得可超過二萬美元，突破「中所得陷阱」的魔咒。中國ＧＤＰ超越美國，不是「能否」的問題，而是「時間」的問題。請拭目以待。