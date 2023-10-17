搶救國道客運刻不容緩

聯合報陽光行動專題報導，政府十年建設砸上兆元，但搭公共運輸不增反減。根據統計，去年全國運具次數，公共運輸市占率僅百分之十四點三，不僅比十年前低，還創新低。

檢視歷年來公共運輸發展遭遇的重大危機，十六年前南部地方客運因受到經濟不景氣影響，加上人口外流，乘客需求減少，在收入銳減、油價飆漲，營運成本提高下，要停駛二百五十條偏遠路線，所幸政府協助增加補貼才度過危機。九年前高鐵公司發生財務危機，在政府協助下，台灣高鐵變成實質上的公營事業，高鐵公司也避免了破產重組的危機。

如今受三年疫情衝擊，因運量銳減、駕駛人力流失，即使疫後搭乘人數回流，國道客運今年上半年客運量約為二四八一萬人次，僅為疫情前的六成，總路線數也從疫情前一八八條減為一六九條，已陸續有阿羅哈客運與日統客運退出市場。根據公路局統計，今年連假國道客運搭乘率，春節連假四成五、清明連假五成三、端午連假五成六。今年中秋連假雖比端午連假增加一成運量，但相較雙鐵尖峰車票的一位難求，加上物價上漲，國道客運票價已達上限，客運業者在營運困難下，多條路線在五年期滿後將不續營。這將是公共運輸發展遭遇的另一重大危機。政府應盡快全力協助客運業者度過危機，才可改善全國公共運輸市占率過低的困境。

高鐵、台鐵與國道客運是台灣西部重要的三大平衡性城際運輸，三大系統各有其需求與服務特性，也分別肩負不同的運輸任務，一旦失衡產生惡性循環，問題十分嚴重。目前很明顯國道客運客源漸轉移到高鐵，台鐵也有少部分旅客轉移到高鐵；尤其高鐵有符合乘客彈性需求的自由座，造成軌道與國道客運運量失衡。最近台鐵宣布重新評估調整運能，包括東部中長途、西部中途、各都會區內短途輸運等，並部分增加通勤尖峰時段列車與試辦自由座，這對國道客運又是另一衝擊。目前政府改善方式包括透過業者聯營方式合作，調整路線並搭配轉運站，有十八條國道客運路線採由二至三家客運業者聯營，但是這只能治標，暫時減緩營運惡性循環問題。

治本方法，建議政府應檢視真正有客運轉運功能的轉運站，如台中水湳轉運站，因當初規畫就定位為台中國道客運的轉運門戶，而且設計就預留直接由轉運站銜接國道一號的匝道。中央如能協助地方整合，解決技術法規問題，以後所有經過台中的路線就可在此轉運；透過業者聯營、轉運中心調度排班，甚至統一改由台中發車，就可大幅降低營運成本，有效解決駕駛不足及工時受限問題，而且直接進出國道可以避免地方交通打結，有效提高營運效率。

另外，政府應盡快從寬調整全聯會向公路局申請的國道客運運價，未來可如同補助通勤交通月票，甚至將國道客運票價打五折，運用票差直接補貼給業者。至於敬老愛心優惠票亦應編列經費補貼業者。這樣才能從根本改善國道客運的營運環境，讓其起死回生、增加整體公共運輸吸引力，朝向全國公共運輸市占率達五成，與私人運具平衡發展之目標邁進。