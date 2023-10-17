科技．人文聯合講座／碳匯是農業新希望

這一兩年台灣產業最夯的話題就是減碳，各式研討會、講習及認證課程目不暇給。然台灣已準備好邁向淨零時代了嗎？

減碳目標引領的商機有二：一為開發新技術，生產節能、儲能設備及再生能源；二為自然碳匯的投資。由於台電為國營企業，且輸電及配電皆由其獨占經營，由台電拉饋線至業者種電區，台電再保證購電補貼業者，形成穩賺不賠的綠能商機。然對一般用戶言，投入光電設施，發電量大於用電量，不賣回台電不划算，卻因電證合一制度，發電者無法保留綠電憑證，即無法抵減碳排量，缺乏誘因大量投入。另民進黨的分贓文化，使得裙帶業者如雲豹，以高價租賃農地及魚塭，大肆建置太陽能板，以求販電收入極大化，卻泯滅了生態景觀。

相對而言，強調以「自然為本」的碳匯生產活動，不會有發電設施回收及景觀破壞問題，理應要獲得更多政策支持才是。

「碳匯」可區分為三大類：綠匯（林）、黃匯（土壤）及藍匯（海洋），碳匯多寡受各國自然條件影響。初估台灣的森林碳匯每年約七八一萬噸，紅樹林與海草床等約四十五萬噸。然這只是預估值，碳匯認證標準乃經過人為努力後所增加的吸碳當量，一般預估新植林每年每公頃約產生十至十二噸碳匯，經營／保育林約二至五噸。台灣碳費若以一公噸三百元計，同時農業部補貼每年每公頃三萬元保育費用，共計三一五○○元。另投資水稻種植技術以減碳廿％，約為每公頃一噸碳匯；若一戶平均卅公頃田，價值僅九千元。這兩例之所得完全不敷成本，凸顯了碳匯尚難商品化的困境。

其次，碳匯需轉取碳權憑證後，才得交易。目前國際通用的碳權憑證核發組織如ＶＣＳ或ＧＳ，從專案申請、檢測、認證，整套程序走完約花費五十萬，以台灣的小農規模及商品多樣化程度，個別農戶根本無力負擔認證費用。

儘管現階段台灣碳匯量少、商轉程度低，但它賦予農林業一個美好的故事和願景，農業部實應將碳匯結合於ＥＳＧ責任，增加排碳業者投資農林業的誘因。農業部雖已推出農業永續ＥＳＧ專案，然若無穩固的經濟機制運作，農產發展將無以為繼。農業部應盡速建立大宗農產品的方法論，以便各方可參考計算碳匯量。農業部亦應集合相同農產品的小農，集體申請碳權認證，再協助其分割憑證，以利個別販售。

台灣這婆娑島嶼，與其鋪滿了刺眼的太陽能板，不如投注在碳匯上，才能不辜負它的清麗。這其實需下任總統發揮洞見與執行力，台灣才能轉骨，發展以自然為本的循環經濟。此間，公益團體也對各黨總統參選人發出能源政策問卷，期盼參選人們能認真回答這攸關台灣存續的命題！（作者為元智大學資訊管理學系教授）