兩輪投票制 終結「民選皇帝」

近期民眾黨柯文哲主席拋出台灣的總統是「民選皇帝制」，因為總統能決定行政院、考試院、監察院、司法院和大法官的人事案，指示政策的走向，卻不用到立法院備詢，完全是個有權無責的總統。針對這個政治學早已指出的台灣政府體制問題，柯文哲提出的解方是，長期來說希望能修憲，將現在的半總統制改為內閣制；短期內希望建立憲政慣例，將人事同意權交還立法院，由立法院決定政策與人事案。

先不論這些提議是否只是選舉時吸引選票的戰術考量，但不可否認「民選皇帝制」的問題的確存在，只是這個問題的意義與可能的解方，恐怕不是柯文哲主席所提出的那樣。

先談談「民選皇帝制」的問題。台灣的總統權力為何會大到無法制衡？主要的原因在於總統的權力並非來自憲法，而是來自政黨。當總統所屬政黨同時掌控立法院多數時，兼任黨主席的總統，或能影響政黨運作的總統，便能透過立法院落實總統對於政策與人事案的意志。從民進黨在立法院握有多數席次期間，行政機關與總統所提出的政策與人事案從未遭受挫敗便可看出。

換言之，除了修憲改為內閣制之外，期望透過建立憲政慣例以改變台灣總統權力無法制衡的問題，恐是緣木求魚；因為當總統所屬政黨掌控立法院多數時，有無這個憲政慣例結果都一樣。當總統所屬政黨無法掌控立法院多數時，總統要落實其在政策與人事案的意志本就困難。

至於可能的解決方式，內閣制立意良好，但在修憲門檻甚高、沒有主要政黨支持的情況下，此提議無異竹籃打水，徒勞無功。

目前可以做的反倒是增加總統的正當性，讓這個位高權重的總統做任何決定時必須有更多民意支持，增加總統決策的考量因素。

筆者認為最直接且可能的方式，就是立法院修改總統副總統選舉罷免法，將現在的相對多數決改為兩輪投票制，要求總統當選人必須獲得全國過半民意的支持；唯有如此，總統的決定才有足夠民意基礎；為求連任，總統對政策與人事的考量就必須更加全面。「民選皇帝制」也許無法根除，但這個讓權力與正當性相當的做法，至少可以讓未來的總統更加民主一些、更加在乎台灣多數民意的想法，而不是透過政黨一憑己意，在少數民意支持的情況下獨斷任為。