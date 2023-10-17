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藍白合 別再高來高去

聯合報／ 吳瑞國／政治風險公司執行長（台北市）

政界的在野合作，在基層的期盼與壓力下，十月十四日的幕僚會議，總算踏出實質討論的第一步。就像任何談判一樣，當天會議的形式（style）與內容（substance）同等重要：彼此是否對等、言談有無「求同存異」等，都是外界解讀會議成果的焦點。沒人期待雙方談一次就能整合成功，但在如何產生正、副總統候選人的立場依舊分歧，而會後的各種解讀與高層人士近日的放話，讓這件原本就困難的事，更加複雜難解。

由於缺乏互信，這次幕僚的會議也看出各自政黨的不足。民眾黨在會前率先提出「辯論、民調、輸者退選」的立場，但不知是否對自己提名人現階段的民調數字沒有信心、還是桶箍還未箍好，國民黨猶如挨了一記悶棍，遲遲沒有公開回應，讓人看不懂藍白整合究竟是進？是退？還是原地踏步？

但當國民黨當天提出「開放式民主初選」作為回應時，民眾黨顯然在狀況外，由於沒有事先評估或沙盤推演過，不知道如何反應，甚至在會議結束幾天後，雙方除了隔空放話、認為「開放式民主初選」勞民傷財外，就是指控對方沒誠意，無意整合。除了強調「藍白合」沒有破局，對於下一步要怎麼走都不清楚，大家也看得霧煞煞。

民眾黨不能因為在包括市話與手機的民調中呈現領先，而自詡勝券在握，忘了在面對重大談判前，必須做好各種「Ｂ計畫」、「Ｃ方案」的準備與回應，料敵從寬，禦敵從嚴，不應把原先的民調優勢變成整合破局的黑鍋。

藍白整合仍是在野陣營能否贏得總統選舉的關鍵，但許多簡單的道理在政黨的算計裡，都成了困難、甚至無解的習題，澆熄了基層的熱情，也浪費了寶貴的時間。

原本就困難重重的政黨整合之路，現在要嘛宣告破局，要嘛幕僚退場，直接讓這場選舉大戲的主角們粉墨登場，面對面解決整合的種種問題與差異。讓雙邊不僅直球對決，也讓彼此的最強棒出擊，能妥協、能解決的一次清潔溜溜，在選戰剩下的九十天裡，不再高來高去，基層也不需要再霧裡看花。

民調 國民黨

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