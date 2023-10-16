蔣日記返台 中正紀念堂定位有解

民進黨政府的轉型正義委員會，一直討論中正紀念堂存廢「轉型」，但一直沒獲得民意認同，畢竟蔣中正對台灣貢獻功大於過。

最近則有一批學者，建議將中正紀念堂改為歷任總統圖書館。但蔣經國總統紀念圖書館已於二○二二年初成立了，園區不遜中正紀念堂，何需再重複建歷任總統圖書館？李登輝總統的紀念圖書館也在籌備中，可見我們也像美國一樣，在走單獨設立的總統圖書館制度，而非統合的歷任總統圖書館。何況以中正紀念堂的建築，根本不適合當歷任總統的紀念館，改名也必須花費龐大經費，浪費公帑。

聯合報十四日報導蔣中正總統生前留下的日記，九月中已由史丹佛大學胡佛研究所運返台北，且首批一九四八到一九五四年的部分，本月底將由國史館前館長呂芳上主持的民國歷史文化學社先行出版，並加以箋注。筆者認為蔣中正日記應全批或至少以後出版的日記書籍本，典藏在中正紀念堂，使中正紀念堂涵蓋蔣中正紀念圖書館，實踐以後每位總統退任後都有紀念圖書館的制度。而中正紀念堂也不用改名，因為美國的總統圖書館不見得都有圖書館三個字，如「柯林頓總統中心」即是一例，因除圖書館外，還包括龐大園區。中正紀念堂也是如此，除圖書館外，也有園區。

事實上，民國八十二年中正紀念堂設置「中正紀念圖書館」，除典藏蔣中正相關資料外，還包括人文、社科等資料，與國父紀念館設有「孫逸仙圖書館」一樣。國家圖書館還曾把該館典藏的「中正文庫」有關蔣中正的期刊文獻和剪報資料等，整批送到中正紀念圖書館典藏，故中正紀念堂曾是典藏蔣中正資料最豐富的地方。只是政黨輪替後，這些圖書資料不知去向；若將這些圖書資料搬回，再加上如今從美國運回的蔣中正日記，資料更堅強，中正紀念堂將成為第二座我國總統紀念圖書館兼園區，也就不用爭執是否改名或有存廢問題了。