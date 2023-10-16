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曾被欺負 以國霸凌更弱小巴人

聯合報／ 陳哲音／退休人員（桃園市）

多年擔任青少年班級導師的經驗， 我歸納了幾種受霸凌學生的反應型態：

一、即使自己很弱小但也很勇敢反擊，下場有成功有失敗，這種情況是屬於少數。二、因為實力懸殊而不敢反抗、不敢求救，傷痛永留身心。三、隱忍，待自己強大再報復，這大抵是成年人的行為，因為中小學階段畢竟短暫到無法讓自己強大於對方，特別是傷害若不大，一般畢業後就船過水無痕。四、自己被欺負，無能報仇，就找比自己更弱小者欺負；有時甚至加入霸凌自己的集團，跟著去霸凌其他人。

巴勒斯坦的攻擊是第一種。而以色列長期對待巴勒斯坦人的行徑，是第四種；自己過去被德國人荼毒，建國後就找巴勒斯坦這更弱小的霸凌；霸占他們的財產土地、打殺他們的人、關壓隔離他們，連願意歸順他們的巴人，也被視作次等公民。

被霸凌人的宗教精神是自己受害，進而不忍他人也受害，待自己有能力時便幫助弱小、打擊霸凌者。掌握美國政經大權的猶太人們，沒有宗教精神，公然重傷美國立國精神言論自由，要哈佛大學交出挺巴勒斯坦的學生名單，並揚言永不錄用他們。

霸凌 巴勒斯坦 美國

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