比民調比初選 不如偏好投票制

藍白合第一次談判，民眾黨喊比民調，國民黨喊開放式初選；兩黨各有「聲量」和「組織」，而打不同算盤。我國總統採相對多數一輪投票，選舉競爭贏者全拿，容易對立撕裂社會，選後亦出現過少數總統對抗在野掌控多數國會、互相制肘的憲政僵局。法國總統採二輪投票以產生過半數的絕對多數總統；澳洲國會議員的單一席次選舉，則使用「偏好投票制」，讓選民一次投票就有二輪投票的效果。

在偏好投票制的選票上，選民必須對所有候選人排序，如果有候選人在第一順位最佳選擇的選票中就獲得過半支持，便直接當選；若沒有人勝出，則得票數最少的那位候選人出局，他的選票將會轉給每張選票上的第二順位候選人，等於是立刻開出第二輪投票，不必勞師動眾進行延長賽。

在這種選制下，通常由趨向中間選民的候選人當選，獲勝者未必是在第一順位得到最多票的人，卻能選出最被大多數人接受的政治領袖，可以凝聚社會，避免走向兩極偏鋒的惡鬥。選舉過程容易以正面訴求催出選票真實支持度，候選人如果過度鼓動同溫層的內聚力，則容易惹怒其他陣營支持者造成反效果，丟失第二順位選票，贏了面子失了裡子。

藍白合主打「下架民進黨」，以我國現況，各種單一席次選舉常見否定性投票訴求，容易趨向負面指責對手，似乎只要權謀地合縱連橫加減算票，就能贏得執政權位。藍白合會商決定舉辦幾場辯論，選民正等著兩黨端出有料的民生政策。

若有偏好投票制，儘管在野大分裂，兩組候選人得票不分軒輊各有二成多，就算執政黨僥倖贏得第一順位的四成，加計第二順位時，在野黨支持者互投另一黨為第二順位，則可促成政黨輪替。另一方面，如果執政黨成績被大多數人所接受，即便在野黨齊聲大喊下架執政黨，扎實的選票也能戳破膨風的聲勢，仍可延續其政權。

如果大選登記前，藍白談判觸礁破裂，則大選的主軸將轉為「棄保」，選民和媒體將整天瞎猜究竟誰的聲勢才是第二名，要求第三名主動退讓免得成為「歷史罪人」，讓政治菁英和民粹網紅操弄社會情緒，關係到未來四年甚至長遠發展的政見主張都被口水淹沒，實在不是民主之福。

偏好投票制也可破解「棄保」的詭譎操作，選民不必怕投給自己最屬意的候選人，卻造成最討厭候選人當選的最糟情境。如果自己最合意的候選人落到第三名，投給他的選票也不會浪費，而展現其民意支持度，讓次佳選擇的當選者必須重視；不若在現制中，許多選民因為看好率不足而忍痛放棄某候選人，這種過意不去的複雜心情會有社會集體創傷，也使其真實得票被嚴重低估，這位政治領袖亦因叫好不叫座而殘酷地被報廢。

不論最終藍白合不合，誰說得準下次選舉會是怎樣的排列組合呢？用選舉制度改革來破解棄保，是國家長治久安和民主深化的必要改革，值得各黨深思來修法推動，可先在範圍較小的縣市首長選舉試行。