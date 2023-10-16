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滿足報酬展專才 解醫院藥師荒
媒體報導醫院藥師缺很大，因為與連鎖社區藥局藥師的工作環境相比，錢少、雜事多，連放個假都難如願。
曾問轉任連鎖社區藥局藥師的前同事們，都說容易休假，協調得好甚至可以放假半個月；再加上醫學中心的藥師升遷比照醫師，不僅是藥事服務要求能力進階，還有教學與研究發表任務，升遷不只要碩博士學歷，還需要有教職升等。
若醫院管理者所提供的薪資福利缺乏誘因，醫院藥師缺工勢必成為常態，人力調度經常捉襟見肘，輪值大小夜及假日班的頻率更高，注重生活品質的藥師自然另謀高就。
然而，醫院除了以自動包藥機、智慧藥櫃等科技導入，確保用藥安全及藥品配送流程順遂，善用藥師助理協助藥品準備、盤點等作業外，發展醫院藥師門診，晉升專科藥師使大才得展，亦當滿足專業價值相應的報酬，或可嘗試提高績效獎金、推動健保藥事服務費革新與合理化等都是可行的方法。
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