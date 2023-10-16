別享人力又省錢 護理役要配套

護理公會全聯會最近提出九項訴求，希望改善護理人力短缺情況。其中一項是希望允許男性護理師在醫院中服替代役，以減少因服兵役而對未來護理工作環境感到不熟悉。對此，我有一些看法。

首先，我國男性公民都有依法服兵役的義務，因此男性通常所說的「不願役」，其實是無可奈何的選擇。從我過去因護理專長在衛生所服替代役的經驗來看，我的主要工作包括疫苗管理、預防接種、地段個案訪視、山區巡迴醫療跟診以及門診跟診等，與正式護理人員的業務並無太大差異。

明顯的問題是同工不同酬。我們領取的是義務役的薪水，如果在醫院的男性義務役護理人員，做著與正式護理人員相同的工作以及輪班，他們的薪資卻可能連正式護理人員的一半都不到。護理公會全聯會的這項訴求，如果沒有考慮到相關的工作職責、照護內容以及薪資福利的話，很容易造成男性義務役護理人員感到被剝奪，而選擇不在醫院服替代役。這甚至可能導致他們對護理工作產生更大的排斥感。

其次，對護理專業訓練來說，雖然可能會因為幾個月沒有接觸臨床而變得有些生疏，但如果能提供更多的時間讓他們熟悉臨床，這個問題就能解決，而不是希望他們一進來就能夠立即成為戰力。

如果想要吸引更多男性進入護理職場，或許可以考慮讓男性護理的實習期間抵免兵役，或許會更具吸引力。

如果缺乏合理的工作內容、護病比和薪資條件，在醫院服替代役就缺乏吸引力。我身邊許多男性護理師甚至表示，他們寧願服一年的正規兵役，也不願意在醫院服醫療替代役。

解決護理人力不足，需更詳細的配套措施，不要想要人力又要省錢，足夠的資源填補護理人力缺口才是永續的關鍵。