近幾年，各縣市政府苦於衛生所醫師荒，主因係公費醫師斷層。二○一六年，公費制度重啟，最快也要四年後，公費醫師才開始下鄉服務，屆時能否讓衛生所運作長治久安，值得討論。

一九一九年，德國社會學家韋伯提出Politik als Beruf，以政治為志業，期待政治家具有熱情、責任感與判斷力。三種特質亦適用於各行各業，判斷力可改為專業能力。事實上，在高度分工的德國社會，卅四種主專科醫師裡，即包括公共衛生專科醫師，係擔任衛生所醫師的必備資格。

德國公共衛生專科醫師養成訓練，醫學系畢業取得醫師資格後，還需受訓五年：半年公共衛生課程、兩年在其他專科訓練第一線醫療照護、半年精神科訓練、兩年在公共衛生機構訓練，後者至少一年在衛生所裡。訓練時間，公衛與醫療各半，並不偏廢，也反映出實際工作所需。

德國制度嚴謹，近乎嚴苛，未必適用於台灣。台灣廿三個法定專科醫師裡，並無公共衛生科別，各類專科醫師訓練內容與衛生所工作較為密切者，當屬家庭醫學科。家庭醫學強調全人、全家、全社區，訓練多元化，三年訓練時間裡，社區訓練長達三至八個月，多在衛生所，較熟悉相關業務。

兩年半前，筆者曾統計全台三百七十一家衛生所與健康服務中心狀況，僅八成有醫師任職。總共三百廿名衛生所醫師裡，亦以家庭醫學科醫師為大宗（一百四十九名），另為內科系醫師八十名、外科系醫師卅六名、其他專科或一般科醫師五十五名。

衛生所醫師並非都是家庭醫學科醫師，可能與供給有關。全台六十八間家庭醫學訓練醫院，每年分配名額很少，今年稍多也僅一百三十八名，占全部訓練容額百分之七點七，只是內科的三分之一，而與兒科相當。加上近年依法大力推動的「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」，家庭醫學科醫師供不應求。

另一方面，台灣專科醫師制度高度次專科化，絕大多數內外科醫師取得專科醫師資格後，還會接受次專科訓練。次專科醫師在衛生所全職專任，較難充分學以致用，對於個人與社會，皆非資源最佳配置，相對地留任意願也可能較低。醫師流動率高，難與衛生所團隊及社區民眾建立默契，業務推展難上加難。

若寄望未來公費醫師解決衛生所困境，成效可能未必盡如人意。新制公費醫師以五大科（內、外、兒、婦產、急診）服務偏鄉醫院為主，下鄉服務年限長達六至十年，服務年限過半後，才得改分發至衛生所服務。政府應及早調整公費醫師政策內容，培育有志於衛生所工作的醫師，安排適當專業訓練，否則衛生所恐怕等不到公費醫師，或是分配到志不在此的不適任醫師，重蹈覆轍。

更重要的是，建構友善醫師任職的環境，以留住人才，讓熱情持續。時至今日，衛生所仍是不少鄉鎮的重要醫療支柱，較往昔有過之而無不及。以新竹縣北埔鄉為例，每逢假日遊客如織，誰能想像卅年前鄉內還有六家診所，目前只剩一家，一名資深醫師慘澹經營，衛生所沒有醫師，醫療業務還得靠台北榮總新竹分院醫師支援。偏鄉居，大不易，偏鄉衛生所真的需要大家多加關注，共謀解決之道。