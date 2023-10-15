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在監投票 中選會欠落實誠意

聯合報／ 林清汶／世新大學法律系兼任副教授（台北市）
中選會主委李進勇。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
中選會主委李進勇。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台北高等行政法院裁定桃園市選舉委員會，應在監獄內設置投票所或其他適當方法，讓受刑人投票。中選會主委李進勇卻指現行選罷法沒有不在籍投票，且按現行法律投票人必須在投票日到戶籍所在地投票所投票，及存在計票方式如何公開等問題，中選會決定提起抗告。中選會所持態度顯然無理，欠缺落實實施的誠意。

受刑人如未被褫奪公權，其行使公民權之權力當然存在。受刑人入監服刑後，無法任意外出到戶籍地投票，而民、刑、行政訴訟及各類公文書，收、送達均以監所為之，乃人犯之身分自由受限使然，向來無爭議；何以不能修法在監所地投票？且監所人犯集中無特勤任務，不若警察、消防、軍人等任務繁重、人力配置調整相對複雜；且監所管理紀律化，成本顯然較低，監所內實施投票相對容易、單純。

近年來社會對於不在籍投票的呼聲日益增高，不在籍投票可分為通訊投票、代理投票、提前投票、指定投票所投票、移轉投票等方式。實施不在籍投票可以保障投票權，中選會曾表達樂觀其成；內政部亦曾舉行公聽會，規畫以總統選舉為目標，研議從戶籍地移轉到工作、求學地等地點投票的移轉投票可能性。

公民的投票權乃憲法賦與人民選賢與能之權利，不容輕易被剝奪。然而，對於法院判決受刑人可監所投票，中選會第一時間卻表達有難度，殊不知這樣一來，未來要如何實行不在籍投票？高等行政法院此次的判決雖僅針對個案，要如何制度化落實，仍有待行政、立法機關制定具體法制事項，讓我們拭目以待，為台灣的民主加油。

投票 中選會 受刑人

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