星期透視／我們需要和平的氛圍

美國參議院多數黨領袖舒默率團於十月初訪問大陸，這是四年多以來，首次造訪大陸的美國國會議員團，備受關注。舒默向來對大陸態度強硬，推動了「晶片法案」以及「降低通膨法」的出台，這種立場讓他在反中情緒高漲時訪問大陸，就不會被指責向大陸妥協。

十月九日，習近平接見了代表團成員，舒默提到美國與大陸的經貿關係存在結構性的不平等和嚴重失衡，希望大陸提供公平的貿易與競爭環境，特別在半導體、金融服務、航天等行業，提出了具體的建議。他強調對話在解決問題的重要說，「除非我們就分歧進行真誠對話，且毫無保留，否則我們永遠不會解決這些問題」。

愈具體的建議就有可能代表特定團體的利益，舒默來自紐約，與華爾街關係良好。今年六月習近平會見微軟的蓋茲以後，美國特斯拉、蘋果、英特爾、高通等大科技公司的執行長相繼到大陸訪問，根據「日經亞洲」的分析報導，在美中科技競爭後，這些大科技公司的營收仍然高度仰賴大陸的市場，高通甚至高達六十二％。但是美國行政部門對大陸的限制與禁止措施已經損害到這些大科技公司的利益，有需要說服行政部門加以調整。

大陸也十分理解舒默的立場與地位，做了充分的準備。首先習近平在會面時，再度強調「『修昔底德陷阱』並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」，表達了與美國和平相處的意願與可能。其次，美國駐大陸大使館網站公布會面後記者會視頻與文稿，大陸人民可以看到美國官員抱怨貿易不公平的現象與內容，意味著舒默的具體建議有可能列為改善關係的優先項目。

舒默是猶太人，對於大陸在以色列與哈瑪斯衝突後首次發表的立場，表達極度的失望，大陸外交部立即做出修正，聲明「反對和譴責傷害平民的行為」，給足了舒默面子，但是大陸仍守住立場，未點名批判衝突的雙方。

哈瑪斯與以色列的武裝衝突，是長期累積的仇恨與報復的惡性循環，人性的執著與殘酷再次出現。而此次的衝突又埋下了下次衝突的種子，最令人痛心的是戰爭造成的生靈塗炭，掌權者絕對要以戒慎的態度與慈悲的胸懷做出決策。

提出「修昔底德陷阱」的艾利森教授在推特上表示，此時最需要靜下來反思，同時他建議閱讀Amos Yadlin在今年三月《外交事務》發表的文章，Yadlin曾經擔任以色列國防軍軍事情報機構首長，主張要保護以色列的國家安全，總理內唐亞胡必須做出讓步，包括巴勒斯坦人的權利。

當前大國之間正處於對抗緊張關係，小國理應避開被捲入的危機，但是當大國忙於對抗之際，也有不滿的小國鋌而走險。大國之間應當展現共議世界和平的責任，管控地區的衝突，至少要創造出和平的氛圍，讓紛擾的世界見到一絲的曙光。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）