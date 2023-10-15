名家縱論／正視少數統治危機

在俄烏戰事未息，巴以砲火滿天之際談大選，特別有一種奢侈的感覺。但真正讓我擔心的還是四周瀰漫的對憲法的無感，選民的思考最多在「下架某某黨」或「政治分贓」間打轉，不知道未來三個月可能關係台灣民主體制的興衰，考驗我們能不能像以色列那樣在一夕間組成可以共決的戰鬥內閣。國人真的該認真思考我們的民主危機了！

簡單的說，就是政黨重組帶來的少數統治危機。世紀初我們已有過八年的假民主，只因為民主化不到十年，國民黨長期執政的原罪意識使他們怯於杯葛，結果就是難以勝數的制度扭曲。惟因造成少數總統加少數政府的不是真正的政黨重組，只是人事爭議造成的大黨裂解，所以很快就回到正軌，先後經歷兩個八年的多數執政，讓大家都忘了憲法的致命短板。政黨重組必源於社會變遷而使選民重新站隊，我們是在民眾黨形成第三勢力後才真正進入此一新局。近年政黨重組也發生在法、德這樣的成熟民主國家，也都對體制造成衝擊：法國傳統的左右兩大陣營已走入歷史，德國則從小聯合到大聯合，再到今天的交通號誌聯合，除了表面的揖讓而升，早已沒有小聯合的水乳交融，或至少大聯合的肝膽相照。但同樣需要調適，他們都沒有少數統治的危機。

反觀我們，正因為沒有確保每個憲法機關都符合多數統治要求的憲法、法律和慣例，選民隱隱然還以為這是可以接受的選項，竟使得有能力修法確保至少未來總統可有絕對多數基礎的執政黨，迄今完全不覺得這是可以從民主體制推出的憲法義務，甚至以政治分贓來描述在野黨合作的努力。另一方面，走向合作的兩黨，給人的感覺好像除了關心誰正誰副、比民調還是比政見外，也還沒有充分意識到這是一個通過協商啟動、遠比決定人選複雜的憲政工程，台灣實際上是在走一條似乎還沒有哪個民主國家嘗試過的改革路徑。

因為有實權的總統仍然可能在實質少數（最多人反對）的基礎上產生，而最高行政機關的行政院原來的多數基礎（立法院同意權）又被增修條文刪掉了，兩大在野黨要在未來努力的絕對不只是共同實現取而代之的主觀願想，更重要的應是在修憲修法前以民主協商方式建構確保多數統治的複雜工程。一元民主的歐陸國家是以組成聯合政府來落實多數統治，二元民主的法國則是在一九八六年建構首次左右共治來落實行政立法兩端的多數統治。我國借鑑法國半總統制卻沒有兩輪投票和國會同意行政院長的慣例，唯一可能落實兩個多數的辦法就是選前協商，而且協商標的必然包括總統、行政院和立法院的主要人事和大政方針，才有意義，如果成功，其結果很可能是一種比德式聯合政府和法式共治政府更具凝聚力的體制，用Karl Popper的理論來檢驗，也堪稱民主正當性最高的體制，因為人民在投票的時候，已可預知國家統治權交在誰手上。

此一事前包裹協商的結果當然要公布於眾，好讓人民做最後判斷，至於如何選擇決定，當然要由兩黨主事者做綜合判斷，所謂民調、辯論最多只是可參考因素，而且只能做不好說。就此一前無古人的協商民主而言，更重要的問題是如何忠實履行協商文字，司法介入可能不容易，延請獨立學者公知諮詢及監督或許更有可行性。

到今天仍以政治分贓來評價在野黨努力的執政黨，顯然已退步到落伍了，我相信賴參選人會以更開放的胸襟來迎接一個有絕對多數民意支持的新政府，不管是不是叫民進黨。特別是在和戰可能瞬息發生的今天，真的不願看到新總統到時只能攤開手說：「我就是選上了，你要我怎麼樣？」

（作者為國立政治大學講座教授）