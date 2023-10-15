大屋頂下／十個「沒有了」 蔡英文未完成的答卷

二○一六年，蔡英文初任總統的就職演說稱：「我依照中華民國憲法當選總統，我有責任捍衛中華民國的主權和領土。」她說：「會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務。」

上周二，她在卸任前最後一次國慶演說中指出：「政府自二○一六年以來，始終信守承諾、維持現狀；堅守『四個堅持』…。」未再提「依據中華民國憲法」。

兩相對照。二○一六年初任，是以「中華民國」及「依據中華民國憲法處理兩岸事務」為主脈，至卸任時則稱「中華民國台灣是主流共識」，轉以「四個堅持」（中華民國與中華人民共和國互不隸屬）為主軸。

這是蔡英文未完成的答卷。

一、「中華民國台灣」是一個「牆頭草概念」，究竟是比較「中華民國」？還是比較「台獨」？

二、只提「四個堅持／互不隸屬」，未再提「依據中華民國憲法」。這究竟是「一中各表」？還是「兩國論」？

蔡英文在二○二一年國慶演說提出「四個堅持／互不隸屬」後，被指為兩國論。但陸委會於今年三月批駁中國大陸外交部長秦剛時稱，「我政府依據中華民國憲法等規範處理兩岸事務…而『兩岸互不隸屬』是台海現狀與區域和平的根本」。

馬英九也指「互不隸屬」為「兩國論」。今年四月，陸委會亦回以「兩岸互不隸屬是事實，符合中華民國憲法」。

以上二例，顯示蔡英文仍將「互不隸屬」與「中華民國憲法」綁在一起，似乎是一種更明確的「一中各表」；但由於民進黨在現實政治操作上，無疑仍以「務實台獨／借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨」為主體，因此除了民進黨自己辯說外，無論美中台，主流觀點仍認定這是「兩國論」。因此，這張答卷蔡英文尚未答完。

面對卸任，蔡英文未完成的答卷，尚不僅此。歸納為十個「沒有了」：

一、九二共識沒有了。蔡在二○一六年就職演說中雖拒絕接受「九二共識」四字，但仍稱「一九九二年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知」是「既有的政治基礎」。但在如今卸任時，已完全否定了九二共識。沒有九二共識，就沒有芝麻開門。兩岸如何走下去？答卷未完成。

二、海峽中線沒有了。中共機艦繞台，打破海峽中線，台灣每一塊土地的戰術參數在中共已瞭若指掌，從破中線到按鈕只是轉瞬間的差異。虎頭蜂天天在頭上繞來繞去，答案是什麼？

三、ECFA會不會也沒有了。中共正在操作貿易壁壘調查，有如一支懸在台灣頭上的劍，屆時可在任何一秒鐘就墜了下來。台灣固然可視降低兩岸經貿依存係為政治的保障及成就，但大陸畢竟是「世界工廠／世界市場」，更因同文同種，加上中共因政治而惠台，是台灣人就學、就業、營業、創業的重要腹地及舞台。雞蛋不能放在一隻籃子裡，但台灣經濟也不能丟掉可放最多雞蛋的最大籃子。如果兩岸經貿由ECFA骨牌連鎖倒下，答卷是什麼？

四、台灣的主體性沒有了。台灣完全捲進了美中抗衡的地緣政治修昔底德陷阱中。僅以國防為例，從戰略目標「阻滯中國崛起」，到戰略部署「縱深防衛／城鎮作戰」，完全按照美國的擺布，儼然以做一隻「美國刺蝟」及「牛棚烏克蘭」為角色，中華民國的國防從戰略目標至終戰（巷戰？）想定皆已失去主體性。尤其，經過這兩年的變異，台灣甚至已淪為美國兩黨鬥爭的棋子、籌碼與玩具。這難道就是蔡英文的追求，亦是未完成的答卷。

五、能源政策沒有了。備戰，卻配置戰爭風險最大的五十％的天然氣發電。以台積電（泛指高耗能半導體產業）為護國神山，卻不知如何回應「無核電即無台積電」的質疑。連賴清德都說，核能可用於「備載電力」，蔡英文的「二○二五非核方案」也是未完成的答卷。

六、民主沒有了。蔡英文是解嚴以來，對民主摧殘最甚的總統。用「促轉會」、「轉型正義」剿殺國民黨，欲摧毀政黨政治。用NCC將中天新聞台吊照，欲扼殺新聞自由。直接介入卡管案及林智堅等學倫案，皆是解嚴後聞所未聞之事，蔡英文做來卻得心應手。她是解嚴後權力最專橫的總統，在五院之間翻雲覆雨、予取予求，對民主政治的傷害既深且遠。台灣民主何去何從，這張答卷更是慘不忍睹。

七、清廉沒有了。從高端案、im.B案、光電案、雲豹案、新竹及屏東棒球場案、進口蛋案、美豬案等等，樁樁件件都是疑雲重重、綠影重重，都是歷史紀錄級的大案，罄竹難書。連「潛艦國造」也被譏為「錢艦郭（璽）造」；「下水（泥地）典禮」，不知能不能真正走到「下水典禮」。

民進黨儼然已成一家「台獨公司」，以標案分贓建立統治。這些巨案，任何一件若發生在國民黨執政時期，皆可能演成街頭狂飆的洶湧政潮，但蔡英文卻一件一件雲淡風輕的唾手度過；可見，「綠能你不能」，腐敗已深入民進黨核心及其支持者的靈魂之中。靈魂腐敗，答案在哪裡？

八、台獨和中華民國都沒有了。在蔡英文這七年多，李登輝、史明、高俊明、辜寬敏等老台獨皆辭世，且美麗島一輩如蘇貞昌、謝長廷等皆被蔡所籠絡，她用「中華民國台灣」這個「牆頭草操作」，欲經「法獨→殼獨→華獨→中華民國」的路徑進行國家論述轉型。

綜觀七年來，蔡英文或許已在政治脈絡上跳脫了「法理台獨」，但仍在「殼獨→華獨→中華民國」的糾纏之中。有句話說：「你不可能凌空兩步跳過一個鴻溝。」在蔡英文卸任之際，她正跳在鴻溝的半空中，失去了第二跳的可能性，致使台獨與中華民國兩皆落空，正是未完成的答卷。

九、現狀沒有了，和平也沒有了。蔡英文說「和平是兩岸唯一選項」、「維持現狀是保持和平的關鍵之鑰」。但如前所述，九二共識沒有了，海峽中線沒有了，ECFA也可能沒有了，台獨洗不掉也不想洗，中華民國搞得只剩一個殼。亦即，「現狀」沒有了，和平也沒有了。答卷在哪裡？

十、蔡英文的歷史定位沒有了。圈內認為她原本屬意的接班人是鄭文燦而非賴清德。因為，賴清德的剛愎膚淺與「務實台獨工作者／台獨金孫」的政治黥面，及迄今拒不表態「依據中華民國憲法」及堅持否定九二共識，已是作繭自縛，必將自誤誤國。如果蔡英文未完成的答卷，最後是交由賴清德來回答及決定，蔡英文的歷史定位也就不可寄望了。

以上只舉十個「沒有了」。蔡英文，妳有什麼？應當盤點一下究竟能留下什麼政治遺產。