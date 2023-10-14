流感疫苗「主打」高端 折騰老人

如往年般，十月流感疫苗開打，總在第一周前往衛生所施打，今年到場時詢問廠牌「只有高端」；第二周還是「只有高端」。

筆者過去施打流感疫苗，迄去年都很順利，今年多了高端流感疫苗，雖是進口韓國藥廠原液分裝，但因之前高端新冠疫苗的陰影，加上近期爆發美豬及進口蛋事件，中央控管失靈，高端疫苗更讓人不安。因此，台北、新北、台中、台南市及新竹縣府宣布，校園不會有高端疫苗，顯然地方不分藍綠，對中央及高端缺乏信心。

立委質詢個人可否選擇疫苗廠牌，行政院長陳建仁答覆「可以」。其實，毫無意義，因為何處施打何種疫苗，地方衛生主管機關網頁並無任何資訊，必須親到現場或電詢始知，或許顧慮公布後高端乏人問津。往年施打人潮最多的衛生所唯有「高端」，部立醫院也是主打「高端」，無從選擇，筆者鄰居老人就在不知情下打了高端，相信絕非個案。我們初老一輩則多方詢問後，在診所打了「非高端」。

回顧兩年前疫情險惡時，蔡政府打著扶植「國產疫苗」口號，寧缺疫苗讓國人染疫致命，也要力阻進口BNT，最終靠著美日救濟，並犧牲許多人命，才度過第一波疫情，而高端股價也在蔡政府加持下「飛上雲霄」。最後擋不住社會壓力，蔡政府同意民間進口BNT，而採購五百萬劑高端新冠疫苗銷毀一六○萬劑，浪費十三億元由全民埋單。

此次高端流感疫苗僅占公費疫苗一成，衛福部唯恐重蹈銷毀覆轍，優先配發地方政府，且規定「貨到先打」，其心可誅。

繼新冠疫苗之亂後，「陳時中傳人」衛福部長薛瑞元，又關愛高端流感疫苗，不僅折騰老人，地方政府更不得不阻絕高端疫苗進入校園，衛福部再度掀起疫苗之亂。