各懷鬼胎 無助藍白合

藍白合最大的困境在於，國民黨和民眾黨雖然體認到各自努力必然會分散力量，直接保送賴清德上壘，進而危及藍白國會席次，但藍白兩黨還是各有盤算。

柯文哲出來參選，一是為了扮演母雞帶動民眾黨立委選舉，若他答應「侯柯配」，則會損失年輕族群一些票源，損及民眾黨國會席次。二則是藉由民眾黨的國會席次和關鍵力量，擴大自己的政治影響力。他最大的顧忌，無非是怕民眾黨步上親民黨後塵，失去政黨主體性。因此，由民調高低來談藍白合，最為符合他的政治利益，也是他的優勢。

侯友宜則是認為國民黨的十四個執政縣市是他得以發揮組織戰的優勢，加上國民黨現在大打群體作戰，以及他前陣子所提政見被民進黨複製和採納，都讓侯認為還有突破空間，再輔以韓國瑜的深藍魅力加持，仍大有可為。

藍白合其實不是由侯友宜和柯文哲領銜主演，而是國民黨和民眾黨的兩黨合作。若兩黨高層只論私利，藍白合的會談只怕是一場雙方各自割捨不下的權力春藥僵局。看看烏俄之戰和以巴之戰，藍白兩黨不能只以小我面對總統大選，而是要從安邦定民的愛台灣使命，改變目前民進黨執政下的兩岸兵凶戰危僵局。懇請藍白兩黨不要各懷鬼胎，背棄非綠選民期待，讓藍白合好事一樁，變成好苦的藍白拖。