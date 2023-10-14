無私勇敢 才能贏得民心

在野兩黨整合紛紛擾擾，讓人民很焦慮，似乎都有自己的本位主義，民眾黨怕被國民黨吃掉，不斷喊話、設前提；國民黨也有大黨的架子，強調政黨實力要考慮。藍白合的過程充滿了互相的猜忌，但是人民想看到的是真誠的合作，過多的算計跟戰術，可能是聰明反被聰明誤。

不少柯粉認為柯粉凝聚力強，無法接受柯文哲當副手，請問柯文哲能夠靠自己的鐵粉當選嗎？現在柯文哲的民意支持度全都是自己的鐵粉嗎？同樣的，國民黨能夠在去年縣市長大選重挫民進黨，靠的也是想要教訓民進黨的廣大民意，單靠國民黨的支持度也不夠。

藍白能不能夠合很重要，但更重要的是，藍白當中有沒有能夠感動人民的政治領袖？無私為大局，勇敢不計較個人得失。因為唯有這樣才能夠掀起一股浪潮，把民進黨政權捲下台的浪潮！藍白政治領袖需要有單純無私的心，不計較個人得失，才能創造奇蹟。

無私的勇敢，總是最能夠感動人民！還記得「韓流」是怎麼崛起的嗎？除了韓國瑜本身的政治天分跟魅力，更重要的是他當初無私奉獻的初心，讓人民有一股感動，想要幫助他創造奇蹟，打破南霸天陳菊的鐵盤！他當初到高雄選就被認為是犧牲打，不要輸得太難看就好，根本不敢想會贏。

就是這個無私奉獻的心，加上他個人的特殊政治魅力，捲起一股跨黨派、跨年齡層的韓流，因為就是想要看他創造奇蹟打臉民進黨，當你無私又勇敢，人民就會想幫助你。

韓流剛興起時結構很寬廣，海納百川，但是當韓國瑜直選總統，這個結構就開始變化，年輕人走了，結構也愈來愈局限以深藍為主體。因為本來在人民心中無私勇敢的韓國瑜，被內部強硬派形塑成一個只有韓國瑜能夠救台灣的政治崇拜，雖然韓流依舊強大，但是懼怕韓流的人也愈來愈多！所以最後韓國瑜不是輸在鐵粉少，而是輸在怕韓國瑜當總統的人愈來愈多。

而現在韓國瑜又成為藍白合的救星，被寄予厚望，就是因為那個無私勇敢的精神又回來了！人們不會喜歡最會算計還有耍小聰明的人，而是會被真誠、無私、勇敢的精神所感動，藍白政治領袖要牢記這點。