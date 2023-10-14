沒和平 務實台獨能許台灣什麼美夢

一九四九年以來，兩岸軍事對峙，政治對立，可為敵，亦可為友，端賴兩岸領導人的努力。

二○○五年連戰破冰之旅，與胡錦濤達成兩岸對等、求同存異，作為兩岸交流基礎的協議，促成兩岸和解。而馬英九在不統、不獨、不武原則下讓兩岸簽訂包括ECFA在內的廿三項協議，促成通航，也促成兩岸領導人在新加坡會晤。

惟蔡英文執政後，不重視兩岸既有的和諧，不接受九二共識，只表示尊重，卻炒作仇中抗中，圖激起台灣本土意識，鞏固民進黨；又醜化國民黨，改課綱去中國化；倚美抗中，更引發台海緊張。

其一，馬英九執政提出外交休兵獲大陸尊重，在外交上可維持偏安局面，此局面被蔡英文打破，執政迄今已斷交九國，以中華民國為名的駐外商務代表單位，也全被拿掉中華民國，執政七年餘，無能力突破。

其二，過去我參與較為重要的國際組織如國際民航組織、國際刑警組織，以觀察員名義參與的聯合國氣候變遷綱要公約締約方大會、世界衛生大會，也不能參加。

其三，馬英九任內推動兩岸直航，創造每年大陸觀光客增加一百萬，二○一五年大陸觀光客超過四百萬人，帶給台灣觀光景點、遊覽車計程車業、城鄉酒店、鳳梨酥、夜市等榮景，如今皆已不再。

其四，蔡英文不接受九二共識又無能力與大陸協商，海基會與海協會對話，所有事項對岸只讀不回，而蔡英文又逐步倚美抗中，引起台海緊張，萬一擦槍走火，將陷台灣如烏克蘭慘狀。

其五，大陸暫停鳳梨、鳳梨釋迦、石斑魚、白帶魚等進口，進口大陸果品中發現蟲害、魚品中也驗出藥物殘留，政府只會指責大陸，揚言向ＷＴＯ控訴，藉以博取民眾的同情。農漁民受苦，政府是加害者，卻無能力改善，只有仰仗地方政府解決。

其六，借中華民國之殼上市行台獨，炒作親中賣台、抗中保台，讓台灣成為兵凶戰危之地；中共跨越海峽中線，頻頻軍演，日本、菲律賓、印尼等國曾一度考慮撤僑，讓台灣瀕臨戰禍，破壞台灣投資環境，萬一擦槍走火，戰爭的無情，難以想像。

賴清德是務實的台獨，頂著中華民國這個殼，非常不自在，罵國民黨在國家定位上是精神分裂，選民們不擔心嗎？請睜大眼睛吧！

筆者也呼籲中共，兩岸是同胞，你們自稱中華民族偉大復興，而台灣則是維護恢復中華文化有成，兩岸應和平發展，追求合作共榮。

筆者願呼籲選民們，台灣未來的發展還會亮麗，台灣如有前人如孫運璿、李國鼎、蔣經國等高瞻遠矚又具雄才大略的領導者，將可再造AI醫療、AI機械、生技王國、亞太醫療中心、觀光旅遊等王國，但這些都需要和平安定的環境，這些美夢，務實的台獨工作者會幫我們創造嗎？