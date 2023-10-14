國際應關注加薩人道危機

以色列軍方十三日要求加薩地帶北部的約一百萬巴勒斯坦人，在廿四小時內遷移到加薩地帶南部。聯合國發言人杜雅里克發表聲明說：聯合國認為，進行如此大規模的遷移，必然會導致毀滅性的人道主義後果。所以聯合國強烈呼籲以色列撤銷這項命令。

巴勒斯坦人擔心，這可能是以色列發動地面進攻的前兆。以色列已經調集了卅萬名部隊嚴陣以待。哈瑪斯則呼籲巴勒斯坦人留在家中。無論巴勒斯坦人決定清空或是死守家園，最後一定是一場慘絕人寰的悲劇。

以色列為了報復日前哈瑪斯的攻擊，已經對加薩地區採取全面嚴格封鎖的作法，對該地區進行斷水、斷電、斷油及斷糧。目前有將近四十萬的巴勒斯坦人流離失所，構成嚴重人道危機。聯合國秘書長古特瑞斯呼籲應盡速開通人道走廊，提供基本民生物資以阻止情況的惡化。

這讓人聯想到發生在一九四七年的「印巴分治」，這是人類歷史最大的強迫遷徙活動。有高達一千萬至一千兩百萬的人口，出於宗教因素分別遷移到印度和巴基斯坦兩個新的獨立國家。在這個過程中，發生無數血腥殘忍的教派衝突、暴動和屠殺，導致近百萬人死亡，孟加拉和旁遮普地區甚至出現了宗族滅絕的慘劇。

在甘地帶領的國大黨與真納領導的穆斯林聯盟同意下，根據蒙巴頓方案，將英屬印度按照宗教分割成以印度教徒為主的印度，以及以穆斯林為主的巴基斯坦兩個國家。而伊斯蘭教徒占多數的地區分別在英屬印度東西兩地。因此西部的旁遮普地區和東部的孟加拉地區，被印度和巴基斯坦兩國分割。在這兩個地區的居民被迫依照宗教信仰離開家鄉，遷移到各自所屬的地方。由於執行期限只有兩個月，在這麼短的時間內進行大規模的人口流動，引發了巨大混亂而出現上述的慘況。如今類似的狀況，卻可能在中東地區重現。

猶太人自古信仰「以牙還牙、以血還血」的規訓，這次哈瑪斯的攻擊不僅造成以色列人的大量傷亡，更讓素有好名的以色列國防軍與情報組織摩薩德蒙羞，現任總理又是極右派的內唐亞胡，加薩地區必定免不了一場腥風血雨。這千年的恩怨夾雜宗教、黨派以及大國角力，一時難解。但是以色列選擇如此激烈的方式，恐怕會使情勢更加惡化，甚至戰火蔓延。

一場俄烏戰爭已經讓許多俄烏軍民付出生命代價，世界特別是經濟落後地區更飽受通膨與失業之苦。以色列激烈的鎮壓恐怕很難得到國際上的普遍認同。應回到人道精神與國際規則，以談判手段解決以巴衝突，或至少減少人質與巴人的傷亡，才是正道。