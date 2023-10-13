桃機旅客量回升 硬體需加緊趕上

一至八月桃園機場旅客量逾兩千一百萬，已回復疫前的三分之二。國籍機隊有大量新機加入營運，外籍航空班次逐步回復，政府實施鼓勵來台旅客措施，使轉機旅客大幅成長，來台工作外籍人士增加，預估今年桃機旅客量可回復七成，一一五年將較疫前增加五百萬人次。

由於二至三日短停留日旅客快速成長，愈來愈多國人、來台旅客規畫早上午出發、中下午到的行程；國籍機隊每日逾百架夜宿桃園機場，須早起飛以增加飛航營運時間，回程載運來台旅客下午抵達；每天清晨也有約五千名轉機旅客，搭乘國籍航空抵達桃機。出境最尖峰時段已由上午七至九時延伸至十一時。下午三至六時，大批國籍航空班機返抵，入境旅客大幅增加，已超越夜間入境尖峰量，尖峰時間擴延。

隨著旅客回復成長，營運班次增加，機場擁擠程度日益增加，極需增加航廈空間與設施因應。

機場公司成立以來，旅客成長近倍，因缺乏航廈、候機室、機坪基本建設，航廈容量僅增加八百萬人次，超量一二ＯＯ萬人次使用，證照查驗、安全檢查空間卻僅微幅增加，形成通關瓶頸。

因通關費時，為使班機準時起飛，航空公司將提前終止旅客報到時間，由國際普遍起飛前四十分鐘增加為起飛前六十分鐘。增加候機時間，需增加新空間、動線。

尖峰班次、轉機旅客增加，航廈地下室行李處理場不敷使用，極需增加行李作業空間、入境行李作業線。

為防範旅客攜帶物品帶來病菌蟲害，邊境檢疫愈來愈重要。桃機利用入境通廊作業，因空間有限，旅客多時、加強檢疫時擁擠、檢查費時，亦影響觀瞻。需如國際機場普遍設置專區作業。

除旅客需求外，配合旅客成長，航空公司、機場工作人員大幅增加，所需房舍、辦公、員工休息、車位亦不足。

提供足夠空間設施，以便利旅客報到通關；交提行李與離到機場，是機場服務主要功能，也是機場經營者基本應有責任。機場主功能不便利，其他服務再好，大多數旅客也沒時間使用。期盼交通部督導機場公司增強規畫與執行力，盡速增加一、二航廈空間設施，提升服務品質，避免影響民航與觀光發展。