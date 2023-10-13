護理替代役 可比照醫畢役男

報載，護理公會全聯會近日提出九項訴求盼能改善護理人力荒，以健全護理產業結構，其中一項訴求是開放男性護理師在醫院服替代役。對於這項訴求，個人有不同的看法。

根據護理公會全聯會的說法，每年約有近七百名男性投入護理產業，卻因為畢業後要服四個月的兵役，結果當完兵後對職場產生生疏，造成訓練中斷。事實上，九十三年次以前役男服軍事訓練役，只要四個月就結訓；全聯會要爭取的應是九十四年次以後的役男改服替代役，因為要服一年的役期。如果服役時不是衛生勤務的兵科，且不是到衛生勤務單位，對原本的護理訓練確實可能會有中斷的情形。

其實，現今少子化影響，役男愈來愈少，國防部才會將九十四年次役男恢復為一年役期。

且「因應全民國防兵力結構調整替代役配合方案」及公平起見，民國九十四年次以後的役男，如要申請服替代役，須符合家庭因素及宗教因素二類，因此原有的專長因素與研發資格都已取消，目的就是希望役男都能去部隊服役。

個人淺見是，護理公會全聯會應協調國防部，將九十四年次以後護理科系畢業之役男，比照醫院畢業役男方式納編，將具護理專長役男統一分配至醫院或部隊衛生勤務單位服務；一來可以讓專長不致中斷，二來也能在醫院或部隊發揮所長，三來也能鼓勵其服役後至醫療院所服務，繼續為全民貢獻一己之力。