護理師犧牲有回饋 方能解人力荒

醫護人員大量離職，台灣醫療工會聯合會號召醫療人員及民眾廿二日參與「地獄職場嘉年華，醫療勞權大遊行」，並提出補足人力、安全職場、尊重專業、投資健保四大訴求；護理公會則提出開放男性護理師在醫院服替代役等訴求，盼改善護理人力荒，健全護理產業結構。身為護理學生家長的我，支持能真正支撐「三班護病比」、為提升護理待遇奠基的做法。

護理是一個榮耀且重要的職業，但工作要求很高。每當討論孩子的職業前景時，相信以下的想法並不陌生：「護理師太辛苦了」。沒有父母希望看到孩子不停地工作，更不用說在無數個上大夜班的晚上，即使同住一個屋簷下也見不著面。然而，如果我們的兒女都不做夜班，誰來做？護理師是醫療體系的支柱，夜班是他們職業中不可避免的部分。若說提供夜班補助後護理人員會「搶著做夜班」，堪稱離奇！

衛福部提議提供夜班補助、推動三班護病比入法，和總共十二項的配套措施，可說是全面支持的策略，合乎邏輯也有同理心。試想，若被排到連續大夜班，每月最高補助達二萬元，可能是新護理師收入的二分之一。這不僅僅是金錢補償，更是對護理師所做犧牲的認可。此外，夜班補助及配套措施不僅僅是短期解決方案，強調三班護病比將催生護理環境所急需的透明度並提升醫院的擔當，創建一個更清晰、更公平的工作環境。

另一方面，補助每位護理師每月一萬元、至少二年的建議乍看似乎很慷慨，但它只提供短期緩解，忽略了護理挑戰的真正本質–三班護理人力的不均衡與短缺。在補助期間，三班護病比入法的壓力將趨緩，補助期滿後醫院保留適當三班護病比的動力可能會減少；於是三班護病比入法呼聲再起，醫院恐只能持續以招募新血制衡聲量過大的資深護理人員。

至於白、夜班護理師間的競爭與對立，似乎更像是想像出來的問題。實際上，大多數護理師都需要輪替三班，如果大部分人都有白班與夜班，何來對立？

期望各界能認可護理人員的犧牲、提供真正的激勵措施，為台灣護理師未來打下更好、更透明的基礎，不要再讓家長繼續為了有志進入護理領域的兒女擔心。