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藍白合必定要策略聯盟

聯合報／ 馮國豪／退休大學教師（屏縣潮州）
藍白合議題近期備受關注，民眾黨總統參選人柯文哲今晚在臉書表示，希望本周六藍白幕僚對談，能夠商討出雙方都能接受的方案，推出最強參選人，促成政黨輪替。圖／聯合報系資料照片
藍白合議題近期備受關注，民眾黨總統參選人柯文哲今晚在臉書表示，希望本周六藍白幕僚對談，能夠商討出雙方都能接受的方案，推出最強參選人，促成政黨輪替。圖／聯合報系資料照片

距二○二四大選不到一百天，儘管多數民意支持再次政黨輪替，但藍白合陷入僵局，雙方各有盤算也難聚焦。雙十前夕韓國瑜臉書貼出與柯文哲合照，也表示願做「桶箍」，讓藍白合再受矚目。

「資源依賴理論」指出，組織為顧客創造價值的過程中，必然有某些資源必須依賴其他組織，因而會有資源取得的不確定性。當某項資源對於組織生存的重要性愈高，該資源受到某些組織控制的集中程度愈高，如果缺乏替代來源時，組織對該項資源的依賴程度就愈高，愈需要採取管理行動，以降低資源取得的不確定性。所謂管理行動就包括併購、多角化、吸納或策略聯盟，來降低資源取得的不確定性。

如果分別從藍、白兩陣營目標與各自擁有的資源來看，國民黨民眾黨共同的目標就是要讓民進黨政府下台、實現政黨輪替。其次國民黨的目標是侯友宜當選總統、國會席次占多數，最好過半；民眾黨當然也希望柯文哲能當選總統，及國會席次在三黨不過半、民眾黨能扮演關鍵少數地位。

國民黨的問題在於侯友宜的支持度不足以讓他獨力當選總統，同時也沒把握能在立法院取得過半數席次。民眾黨也清楚柯文哲難以獨自取得足夠支持度當選總統，同時只有與國民黨合作才有可能組聯合政府，實現部分政治理想。但雙方也各有顧忌，民眾黨擔心藍白合後會被「併購」；國民黨也擔心如果用民調決勝負，會被民眾黨「以小吃大」。

依上所述，藍白都有「合」的需求。國民黨最需要民眾黨支持者在總統選票上的支持、贏得執政權；民眾黨最迫切需要未來聯合政府中立委的支持與閣員執政的機會。因此為確保彼此資源取得的穩定性，雙方也確實有「合」的必要性；但這個「合」絕對不是併購、多角化或吸納，那就只有一個可能，就是「策略聯盟」。

目前藍白雙方已確認彼此建立夥伴關係的必要性，接下來就是要進行協商；因此無論是彼此放話，或韓國瑜自願當桶箍，都是協商過程，之後就是要建立如何結盟的管理結構階段，這將是成敗的關鍵。

然而，即使雙方有合作的意願，藍白聯盟也不可能一帆風順，參與聯盟的雙方也可能會結盟失敗。導致失敗的原因可歸納為：目標不同、雙方或單方未揭露成功合作必要之資訊、分配問題及溝通不良。目前雙方都希望能下架民進黨，但正副總統問題必須建立解決模式；白營提出民調決定，藍營也應該提出對案，例如民調除了總統候選人支持度，也可加入一定比例政黨支持度等。

其次，未來聯合政府閣員如何分配，也必須在不違反選罷法的範圍內提出。建議雙方可提出優秀人選，不需要提出位置；最後也需要類似韓國瑜這樣的桶箍，確保雙方溝通的暢通。最後，如果能把郭台銘納入聯盟，或許更能提升策略聯盟成功的機率。

民眾黨 國民黨 韓國瑜

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