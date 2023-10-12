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五力民調 柯願意這樣比嗎？

聯合報／ 陸裕麟／政治工作者（台中市）

最近總統大選的話題圍繞在藍白合作上，柯文哲率先表態說要比民調，侯友宜則是說都可以談。筆者認為，總統大選的競爭，參選人會被多層面檢驗與比較，所以藍白合要比民調，僅僅比一項「支持度」，會以偏概全，無法測出侯友宜與柯文哲各自整體真正的政治能量。

民調只能代表當前民意，無法判定誰最有治國的能力，參選人的優缺點和綜合實力也很難藉由民調看出端倪。尤其是藍白合，不僅要比侯柯個人的實力，也要比較藍白兩黨的政治實力以及相對應的優勢。

若真要用民調決定，筆者建議要完整的陳述民調題目，讓受測民眾能夠真正了解侯柯兩人的優缺點和實力，才能做出選擇，題目最起碼要從五個方向來加以比較，或稱之為「五力分析」，題目分別為：

一、誰最能受美國信任、中國大陸不反對，而能兌現台海和平，不發生戰爭？

二、誰最有執行力和讓人信服的執政政績，有能力解決民進黨貪腐專制政治，重現人民想要的陽光政治？

三、誰最受廿二縣市首長支持，且能結合藍營縣市長強力輔選，重建中央地方一體施政模式，合力打造和平繁榮的台灣？

四、誰最能受多數藍白區域立委參選人支持，通力合作打贏選戰，完成在野力量國會席次過半，行政與國會才能有一體的政策方向？

五、誰最具有藍白群眾支持的核心價值：反對台獨，維護台海和平、終結貪腐及政黨輪替？

用這五道民調題目，加總成民調分數，以此來決定藍白合正副人選。這樣才最公平公正，也可防患於未然，推出來的人選才是最耐打，也最有贏的可能。

筆者認為，民調若要讓人信服，題目必須公正全面。如果民調只是單純提問「賴侯柯三人，您支持誰？」不僅題目單一，結果更容易遭到對手灌票操弄。

如果要用民調來決定國家元首人選，更應該謹慎而為。這個人過去的執政政績如何？人格特質為何？他背後的核心理念是什麼？有沒有兩岸、外交、國防完整嚴肅的論述？執政後的治理能力如何？比起最後誰出線，恐怕這些才是支持藍白合選民要更加關心的。

民調 藍白合

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