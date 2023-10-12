蔣介石先生的歷史地位

一八八七年十月三十一日，蔣介石先生在浙江奉化誕生；一九七五年四月五日，他在台灣台北辭世，至今已四十八年，歷史地位依然不明。

我研究共產黨多年，盼能知己知彼，也習慣從對方的角度看問題。一九七二年九月二十五日，日本新任首相田中角榮訪問大陸，與周恩來商談建交事宜。在第一次會談時，田中就問「蔣介石是怎樣的人」，周恩來立即回答：「蔣介石是一位值得對全世界誇耀的中國人代表。」

這段話出自本田善彥所著《台灣人的牽絆》，台北聯經出版公司中譯本的第九十五頁。蔣先生擔任黃埔軍校的校長時，周恩來是該校的政治部主任。國共分裂後，周恩來一度當過毛澤東的長官，後來長期成為毛的部屬。天下最真實的事，莫過於比較了。

一九四九年，周恩來銜毛澤東之命，寫信給宋慶齡，邀她北上投共，信中有「蔣賊」二字。到了一九七二年，文化大革命尚未結束，毛澤東還在強調，「千萬不要忘記階級鬥爭」，周恩來卻在外國領袖面前，說出了蔣先生的歷史地位，內心的轉折耐人尋味，也令我沉思良久。

我想起了鄭成功，這位反清復明的英雄，生前和死後不久，都被清廷說成「海賊」。兩百多年後，同樣一個朝廷，改奉他為「完人」，而且是「創格完人」，在台南為他建立「延平郡王祠」。祠中有沈葆楨的對聯，下聯是「極一生無可如何之遇，缺憾還諸天地，是創格完人」。說的是鄭成功，但也適用於蔣先生。

其實，蔣先生最大的敵人毛澤東，也多次說出了實話。例如，一九三八年十月，毛澤東發表〈論新階段〉，其中有言：「去年七月七日蘆溝橋事變發生以後，全中國就在民族領袖與最高統帥蔣委員長的統一領導之下，發出了神聖的正義的炮聲，全中國形成一個空前的抗日大團結，形成了偉大的抗日民族統一戰線。」抗戰八年，毛澤東至少七次指出，抗戰是蔣委員長領導的，這已成為定論了。

一九七一年十二月，毛澤東更告訴黨內的文宣幹部，蔣介石有幾個優點，是客觀的事實：一、北伐統一中國，二、領導抗日戰爭，三、收復台灣澎湖，四、開拓海疆。「開拓海疆為一九四六年，蔣介石從法國手中，取回南海諸島嶼，這塊三百七十萬平方公里的海疆，相當於三個外蒙古」。如今，南海諸島面臨更多的爭奪，它們是中國固有的廣義領土，我們能夠支持外國的侵略嗎？

毛澤東抗戰時期頌蔣，是出於形勢比人強，不得不低頭吐實。晚年肯定蔣先生，則見真情流露的一面，周恩來亦然。因為罕見，所以珍貴。蔣先生的歷史地位，固不待對手加持，但任何人說真話，都是值得還原的，一如公道值得追求，真理值得探究。

蔣先生是一位值得對全世界誇耀的中國人代表。