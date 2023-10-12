藍白合應納入國會民調

藍白合最後能否成功並發揮堅強民意力量，除了下架民進黨的戰略目標要正確外，促進藍白合的戰術方法運用也必須正確。

國民黨總統參選人侯友宜七日表示，藍白合應是志同道合，不該變成零和，不要只用民調，應該先理念相同，再談方法整合，這才是藍白合的ＳＯＰ；民眾黨總統參選人柯文哲則回應說，他的ＳＯＰ就是民主政治以民意為依歸，現階段就應該以民調做為標準。

民主政治以民意為依歸，但民主政治除了是民意政治外，其實更是議會政治。簡言之，當前藍白兩黨若要整合成一組人馬，爭取大選勝利，且未來施政順利，則不能僅以總統參選人的最新民調為標準，也應將目前藍白現有國會議員所屬意的最佳總統參選人，同時納入考量標準，才是正確作法。

此種將「最新民調」與「國會民調」一併考量的方式，筆者認為，應是公平且較為合理。因為藍白合共同產生的總統參選人，若只是由民調高者產生，卻不能得到兩黨立委們的齊心認同或多數支持，也將是未來藍白合可能執政後的一大隱憂，不可不慎。當然上述方式，如何順利選出一組人馬的細節作法，仍有待兩黨的積極協商與溝通。

民進黨執政七年多來，兩岸關係高度敗壞，雙方高層無任何溝通管道；僅僅一年來，解放軍已在台灣周邊海域執行了三次大規模的環台軍演；今年九月十七日，中共更有超過一百架以上軍機侵擾台灣並逾越海峽中線的創單日新高行為；種種跡象顯示，未來若仍由民進黨繼續執政，兩岸瀕臨戰爭邊緣或隨時爆發戰爭都是遲早的事。

既然民進黨無能改善兩岸關係，並迫使台灣成為全球最危險的地方，明年大選就該將民進黨下架，以符合國內六成以上民意的政黨輪替期待。

柯文哲九日提出七項政見，主張修憲，推動內閣制以節制總統權力，並稱若成功當選總統，他的目標是讓中華民國產生第一位總理。上述民眾黨的政治理念或修憲議題要能實現，首要目標應先是透過藍白合機制並讓民眾黨擁有二○二四年的「執政黨」地位，否則再多的政治理想、治國理念，最後恐都將淪為空想與不切實際。

總之，藍白合是台灣民主政治深化與兩岸和平永續發展的一項契機與新里程碑，目前在野的國民黨與民眾黨都應共同合作並努力促成；因為唯有在藍白兩黨合作下，並於明年總統大選勝利後成立聯合內閣，才能讓台灣不再成為「強人政治」、「一黨獨大」的專制國家，也才能為台灣人民帶來真正的和平幸福。