陸推遲貿易壁壘調查 擺明選後算帳

中共商務部決定延後調查我方對陸貿易壁壘期限至明年的一月十二日，這是台灣總統大選投票前一天。本來可以好好在選舉進入白熱化前，成為重要的討論議題，如今卻恐怕將延後台人正視選後局勢的現實感。對選舉所造成影響，殊難逆料。

中共此舉，對行內人來說，沒公告也等於公告一樣，仍擺出了選後算帳架式。會這樣說，是因為當初公告調查期限時，即已接近選舉，延長期限又「恰好」在選前一天，易讓人覺得此與選舉及中共綢繆兩岸選後局勢有關；而此次延後的理由，單以台灣內部討論來看，沒人爭論我方是否構築貿易壁壘，答案應該是很清楚的。中共推遲理由提到的複雜，恐怕是著眼於政治而非經濟。然而，中共做如此決定，對希望和平發展的兩岸關係，是否有利？

答案恐怕是見仁見智。因為中共應該是採納了多方意見，考量不影響現在台灣大選節奏，才決定推遲時程。延長後相關議題討論就會變少，民眾接收到的資訊會相當有限。但能推遲多久呢？公告引用的「對外貿易壁壘調查規則」第卅二條規定很清楚：特殊情況下可以延長，但延長期不得超過三個月。換句話說，最遲還是要在我總統大選投票前一天完成調查。

或許有人認為，就算法令這樣寫，中共還是能彈性調節何時公布。僅從規則條文來看，調查完成與發布決定可以是兩回事，調查完成不用立即公告。但問題是，自從上海封城又迅速解封後，外界已可看出中共對大陸民意壓力相當敏感。在兩岸敵意螺旋未消情況下，這麼清楚的規定不按往例執行，中共恐怕也要冒著被網民批評「跪台」的風險。

而目前台灣選情膠著，甚至綠營民調仍領先，如果情勢繼續下去，中共沒有冒險的動機。此時公布，可藉大選聚焦重要議題，還有機會好好討論，逐步醞釀，讓民眾正視選後影響的現實感，卻捨此不為，要拖到選前一天，訊息傳播的速度與解讀深度，能影響多少選票？又會強化台人哪種投票行為？恐怕誰也拿不準。

無論如何，情勢已演變至此，國人應該要有心理準備。台灣過去的兩大經濟發展引擎：中國大陸與美國，除了本身經濟前景仍待自救外，他們或因內部貧富差距，或因發展階段與兩岸惡劣關係，已經不像從前，屬於對我相對有利的環境了。目前大眾對親美導致我方弱勢產業該付代價尚未重視；而即便對大陸，我方宣傳備妥的應對劇本，其實是沒招：去ＷＴＯ爭端訴訟，政府早就喊了多次；估計我最大損失，稱最差也僅占我去年全年出口四點三％。比率看來雖小，卻仍會傷害我弱勢產業、惡化貧富差距問題，這將在選後逐漸明朗，政府卻還在粉飾太平。人民能做的，至少該盯緊當前總統參選人提出解方了。