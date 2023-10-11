柯以戰逼談 有助藍白合作？

隨著大選日益迫近，藍白合又成為熱門話題。柯文哲先是放話要以民調決勝負，輸者退選，接著要求進行政策辯論，繼而提出內閣制的構想，非但充分掌握議題主導權，也展現他以小搏大的本事。

身為民眾黨主席，柯文哲為民眾黨和他自己爭取最大的政治利益，是天經地義的事。但這種以戰逼談、咄咄逼人的做法，是否真有助於藍白合？恐怕就有待商榷。

平心而論，以民調決勝負自然是合理的手段之一，近年來各政黨決定提名，多半都採取這樣的方式。優點是有較客觀的依據，缺點則是可能受到有心人操作，「排藍民調」、「排綠民調」之所以出現，就反映這個問題；再者，民調只反映當下的民意，未必能夠反映政黨的真實力量。

舉例來說，二○二○年選舉，韓國瑜得票率遠遠超過所有民調預期；國民黨不分區得票率也遠遠超過大多數民調的預期。事實上，從以往大選民調與選舉結果分析，民進黨及民眾黨相差較小，而國民黨則落差很大。

那麽，除了比民調之外，還應該比什麼？政績當然是另一種必須參考的標準。更重要的是，既要談「藍白合」，就不單純是比參選人個人魅力的高下，而是要衡量政黨實力的強弱。從二○二○年立委選舉兩黨的得票率與當選席次來看，藍白的實力對比，顯然非一個量級。

這說明了國民黨的實力遠遠超過民眾黨，試想，若以柯文哲為正，國民黨的基層政治人物會服氣嗎？選舉時會全力支持嗎？再説，就算民眾黨提名的立委全部當選，在立法院也注定只是第三大黨，縱使柯文哲當選總統，也很難貫徹施政理念。如此，柯文哲要做藍白合的盟主，顯然不切實際，以柯文哲的政治智慧，自然不會不清楚。

必須承認，柯文哲的力量絕對不能忽視。他在年輕選民的支持度遠超過侯友宜，這也正是國民黨最弱的一環。他在創造議題、引導輿論方面的能力，侯友宜也望塵莫及。如果兩人能搭檔，當然會大幅提高勝算。相反的，如果各選各的，那麼注定兩敗俱傷，這當然是藍白必須合的最大原因。

關鍵是，藍白要怎麼合？藍白合的目的究竟是什麼？是「下架民進黨」嗎？可以說「是也不完全是」。嚴格說，下架民進黨固然是六成以上民眾的訴求，但真正原因是，在國安上，避免戰爭，維護和平；在政治上，整肅貪腐，確保清廉；在經濟上，防止衰退，促進繁榮；在社會上，掃除詐騙，重建誠信。

這些藍白應該都有共識，不過，在其他議題上就未必如此。例如九二共識，侯柯及兩黨的意見就不盡相同，如果不能建立共識，將來就會發生問題。另外，藍白合後，哪些選區國民黨可以策略性支持民眾黨參選人？勝選後內閣如何安排？歐洲許多國家聯合政府的成功經驗，固然可參考，但藍白必須先協商。

此外，光是藍白合仍不足以保證勝算，非綠陣營包括新黨與親民黨也要盡量爭取，特別是支持郭台銘的力量，許多本來就是藍營支持者，如置之不理，甚至惡言相向，只會讓選票流失。問題是，要先把郭台銘納入協商？還是藍白已有初步共識後再與郭協商？這些都有待研究。有鑒於此，民眾黨與其在民調和辯論上做文章，不如趕快成立專案小組，研究如何進行藍白合；同樣的，國民黨也不能只想以拖待變，必須嚴肅面對現實，認真思考藍白合的有關問題。

總之，唯仁者能以大事小，唯智者能以小事大。