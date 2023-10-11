蔡總統兩岸成績負資產

蔡總統任期最後一次國慶演說，揭櫫中華民國台灣已是主流共識，和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀做為最大公約數，此為確保兩岸和平關鍵之鑰；宣稱願以對等尊嚴為前提、以民主對話為程序、以維持現狀為核心，與大陸當局發展「雙方可接受的互動基礎」，以及和平共存之道。綜觀蔡總統的兩岸路線資產，也許演說中宣稱「任何一方不能片面改變現狀，兩岸分歧須透過和平方式解決」，這對未來可能出現的獨派總統應是極其關鍵的遺產。

回顧蔡總統的兩岸論述，曾宣稱依據憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務、主張「維持現狀」；政府層面曾宣稱「兩岸關係就是兩岸關係論」、「兩岸關係非外交關係論」，轉向「兩岸互不隸屬論」。雖未承認「九二共識」，尚提出「九二史實」、「九二精神」及「九二共知」替代方案，最終宣稱從未接受「九二共識」、「九二共識」等於「一國兩制」。

儘管蔡政府參與美國印太戰略及採取聯美抗中路線，仍不斷呼籲兩岸秉持民主、對等、和平及對話精神，進行有意義對話、建設性對話，卻仍招致大陸軍事演習常態化、軍機軍艦繞過海峽中線、繞島巡視，甚至因美眾議院前議長裴洛西訪台形成圍台鎖台態勢。欠缺外交休兵默契，台斷交九個邦交國、無法參與三個國際組織，及多個以中華民國或台灣為名稱辦事處更名為台北。軍事威懾、外交壓制、極限施壓及經濟制裁，皆高於李、陳、馬執政時期，可謂是其政策負債，蔡倡議「維持現狀」尚且如此，更遑論賴高喊「務實台獨」。

蔡總統宣稱台灣社會已形成「不分彼此、同島一命」的信念，「中華民國台灣」已成為主流共識，匯聚不同族群歷史情感，應團結守護國家、捍衛民主自由，創造最大公約數。此種說法宣稱台灣社會已凝聚成命運共同體。然蔡未能召開如李、陳主政時期之國是會議及政黨領導間之對話協商。在國內政黨及兩岸當局皆欠缺對話情況下，台灣社會不是更凝聚認同、團結及和平，反趨向分散、對立、疏離及敵對，台灣團結與兩岸和平之社會資本一再流失。

民進黨主政下的兩岸政策抉擇，淪為反制式、批判性及文青式語言，欠缺多元政策工具及作為。從未將大陸社會納入兩岸政策設計的戰略性思考，也未將大陸崛起之公民社會納入兩岸政策行銷之戰略性團體；連結兩岸公民社會，透過兩岸交流散播自由、民主、人權、市場等價值理念，發揮燈塔示範效應，反讓大陸民眾及中共黨國體制形成緊密結盟關係，致支持武統聲浪飆漲。

令人難以樂觀的是，目前總統大選支持度最高的賴清德，曾倡議「務實台獨」、「兩岸關係是國際關係」、「台灣是事實上主權獨立國家」、「兩岸互不隸屬論」、「台灣不是中國的一部分」及默認「台灣人不是中國人」，甚至倡議「九二共識」是「一國兩制」、「務實台獨」等於「維持現狀」、「台灣獨立」等於「中華民國主權獨立」，一再挑釁大陸政府及民間社會的敏感政治神經，給予其製造對台軍事威懾甚至動武之藉口，壓縮中華民國做為戰略緩衝的空間，如此的兩岸路線實屬招戰而非控險。