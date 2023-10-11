支持疫苗科研 而非積分

諾貝爾生理醫學獎史上，曾對病毒複製機轉、發現新病毒、病毒Ｔ細胞免疫及病毒疫苗的科學突破，特予以鼓勵。

當病毒流行肆虐之際，接種疫苗仍是最有效的公共衛生策略。17-19世紀在南美洲與非洲橫行的黃熱病（Yellow Fever），是洛克斐勒基金會（Rockfeller Foundation）於1925年在非洲奈及利亞設實驗室展開製備活的減毒疫苗後，每年致全球30萬人死亡的黃熱病防治終見曙光。研發此疫苗的馬克思‧泰勒爾（Max Theiler）也因此於1951年榮獲諾貝爾獎的殊榮。他在頒獎會致詞時說：「無論是創獎的諾貝爾、我及其後得獎的科學家致力於科研，是一心一意想解決人類疑難。因為有洛克斐勒基金會的群策群力，黃熱病疫苗才得以問世。」

1941年，波士頓兒童醫院的三位科學家－約翰‧安德斯、湯瑪斯‧偉樂及弗雷德里克‧羅賓斯（John F. Enders, Thomas H･ Weller及Fredrick C･ Robbins）成功地將小兒麻痺病毒在非神經細胞培養，奠定減毒沙賓疫苗（Sabin vaccine）的基礎，在1954年榮獲諾貝爾獎。因此，古埃及木乃伊看到的小兒麻痺症（poliomyelitis），經由各基層衛生人員在人群的大量預防接種，加上扶輪社的跨國資助，成為繼天花後的下一個全球根絕目標。

顯然地，由黃熱病疫苗、小兒麻痺疫苗及台灣有效防控肝癌的Ｂ型肝炎疫苗，均是疫苗造福人群健康的成功實例。然而，面對全球快速傳播與伺機變異的新興病毒，往往致醫療照護體系不堪負荷，疫苗的研發與製備必須更加快速且及時，才能減緩全球疫情。於此急需下，科學家耕耘三十年嶄新的信使ＲＮＡ（messenger RNA，簡稱mＲＮＡ）疫苗應運而生邁入全球防疫戰場，有效緩解疫情的衝擊拯救生命；因而我國去年唐獎與今年諾貝爾生理醫學獎均頒給研發此新疫苗科技的科學家。

mＲＮＡ疫苗的原理，是先決定病原微生物疫苗的抗原（antigen），設計和生產可轉譯（translation）此抗原蛋白（protein）的mＲＮＡ，用脂質奈米顆粒（lipid nanoparticles）載體保護送進宿主細胞，讓宿主細胞自行將傳送來的mＲＮＡ轉譯成抗原蛋白，再於人體誘發先天免疫（innate immunity）與抗原特異性的後天免疫（antigen-specific adaptive immunity）反應，圍剿入侵的病原。

此新技術於1990年在動物實驗中看到效果，開啟往後二十年一連串在人類傳染病疫苗的臨床試驗，這些數據逐步奠定用mＲＮＡ作疫苗的創新觀念（proof-of-concept）。雖然幾家疫苗公司積極開發mＲＮＡ疫苗的新技術，直到2020年新冠病毒全球大流行（pandemic），才催生mＲＮＡ疫苗臨床應用的新紀元，既可以短時間內快速大量生產疫苗，又可因應病毒抗原的快速變異即時更新疫苗，以抵擋當前流行的病毒株。近年輝瑞與莫德納兩款新冠mＲＮＡ疫苗，均已證實可降低重症與死亡，並能及時協助防控突然發生的新興傳染病的大流行。

mＲＮＡ疫苗，在製程上跳過傳統疫苗需大量培養病毒造成外泄的風險；也避開ＤＮＡ疫苗可能嵌入人染色體的致癌問題；又比蛋白質疫苗在量產製程與期達品質管控更加快速穩定，且能有效激發抗病毒免疫力。在1990年代，科學家已知mＲＮＡ產生的抗原蛋白可刺激抗原特異性的體液免疫（humoral immunity，包括抗體）與細胞免疫（cellular immunity） 。然而，mＲＮＡ會引發人們不想看到的樹突細胞（dendritic cells）產生過度的「發炎反應」，造成免疫病理，且當時可誘發細胞製抗原蛋白產量低。為此，今年兩位諾貝爾生理醫學獎得主卡里科（Katalin Kariko）與魏斯曼（Drew Weissman）分別以ＲＮＡ與樹突狀細胞的先天免疫研究專長，解決了此重要科學疑難而共享殊榮。卡里科努力不懈找出避免產生過度「發炎反應」且能量產mＲＮＡ的最佳製造法，魏斯曼闡明mＲＮＡ引起發炎的作用機制，為卡理科的研究提供理論基礎和分析法。兩人合作在2005年發現假尿苷（pseudouridine）取代ＲＮＡ 中的尿苷，解決mＲＮＡ過度激活樹突狀細胞所誘發的嚴重發炎反應；且能顯著提高mＲＮＡ產生的抗原蛋白量，提升臨床應用的可行性。

由生化學家與病毒免疫學者的跨域合作探研，開創未來mＲＮＡ疫苗與細胞治療的先河。反思國內著名大學醫學院教師升等仍僅注重個人發表論文的積分，缺乏對科學突破與社會貢獻的導引良制；升等學者的跨領域合作發表的論文算分還要除以二或打六折，簡直是打壓埋沒人才！未來我國政府必須下決心鼎力支持新興傳染病的疫苗研究，建立長期科研的最佳完整環境，包括核定充分的計畫經費，建立穩定運作的第三級生物安全動物實驗室，支援有潛力的上游基礎研究，提供第一、二、三期臨床試驗經費，廣納百川，無論mＲＮＡ、次單位、Ｔ細胞疫苗等各技術研發，給予最大資助。莫忘疫苗是保障國家安全的「生物國防」產業，嘉惠民眾健康福祉。