職場性別平權 兩性雙贏

今年的諾貝爾經濟學獎由哈佛大學經濟史學家與勞動經濟學家高爾丁獲獎，得獎理由為增進了我們對於女性勞動市場成果的理解。她是哈佛大學經濟系第一位終身聘任的女教授，也是諾貝爾經濟學獎自一九六九年頒獎以來第三位女性得獎者，更是首位單獨獲獎的女性得獎人。不同於大部分得獎者主要貢獻在某一時期或某幾篇論文的前沿研究，高爾丁的研究成果，以宏觀歷史視角取樣資料涵蓋過去兩個世紀，橫跨近四十年有關女性參與勞動市場的型態，與長期男女薪資差異的研究探討，內容既深且廣，可謂開創了性別經濟學研究的先河。

高爾丁於一九七二年取得芝加哥大學經濟學博士，指導教授正是一九九三年獲得諾貝爾經濟學獎的經濟史學家福格。師承芝加哥學派的數量經濟史研究方法，以供給與需求架構和歷史長遠的視角，研究長期演化下婦女在經濟發展中的角色演變。如技術改變勞動需求，而教育則培育新技術的人才供給，勞動供給與需求的改變則影響相對工資的決定。

經濟學家普遍認為廿世紀隨著經濟發展，工作機會增加帶動婦女參與勞動市場，兩者呈正相關。但高爾丁以供需架構取樣美國二百年的資料，發現工業革命後十九世紀農工轉型，工業化反減少已婚女性的勞動參與，勞動報酬由按件計酬制改為固定月薪制，不利於已婚婦女的就業，使已婚女性選擇留在家庭。至廿世紀後，隨著由工業轉向服務業、女性教育提升、離婚率增加與避孕的技術進步，提高婦女工作選擇的自主性，進而帶動女性大量進入勞動市場，故女性的勞動參與實為一先減後增的Ｕ型，而非正斜率的曲線。她的後續研究包括女性追求事業和家庭的歷史、高等教育中的男女同校、避孕藥對女性職業和婚姻決策的影響、女性婚後姓氏做為社會指標，以及大學生中女性現在反占多數的原因等。

至於男女薪資的差異，從歷史上看，高爾丁發現性別薪資差距在很大程度上可以用教育和職業的差異來解釋。雖然性別薪資差距已逐步呈現縮小，但在可見的未來並沒有收斂的跡象，目前在先進國家兩者差距仍明顯存在十至廿％。高爾丁認為薪酬不平等與其說是歧視，不如說反映了工作職場靈活性和工作與家庭結合的高昂成本。可能來源包括支付較高工資給願意長時間工作或對工作時間較不受限的「貪婪工作者」（通常為男性），此對想要彈性工作兼顧家庭的女性，如同是一種工資的懲罰。

她的研究也發現男女薪資的差異不僅因選擇職業而不同，即使相同職業依然存在顯著的薪資差異。更發現職業內差距大於職業間差距，前者約占三分之二，後者三分之一。職業內差距主要在於女性為照顧家庭與工作間的選擇考量，尤其在第一個小孩出生後，需要更具彈性工時的工作與兼顧照料家庭的需要，故預期未來的工作環境和工作報酬將影響女性人力資本投資的決策、從事的工作和薪資報酬。

高爾丁的研究顯示，婦女在家庭與工作間的選擇才是造成男女薪資差距的關鍵。目前的情況是男女雙輸，男性犧牲與家庭相處時間，女性則犧牲職業生涯。給職場更大的勞動彈性，可帶來兩性雙贏，這或許是真正走向性別平權的關鍵一步。