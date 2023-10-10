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蔡總統 請許未來沒戰爭
國慶日是中華民國的生日，近年來台海局勢愈發緊張，若生日要許願的話，那筆者希望蔡總統能夠許國人一個沒有戰爭的未來，能確保國人生命財產安全。
烏俄戰爭還沒結束，以巴戰事又起。甫從以色列返國的台灣團，其中一個旅客說道：「台灣人過得太安逸了，大家要有憂患意識，人家（以巴）真的打起來了，希望台灣不要遇到同樣的事」。誰都不想要戰爭，只要戰爭無論輸贏，都要付出慘痛的代價。而這名旅客的心聲，其實也是很多台灣人的心聲。身為台灣領導人的蔡總統，更應該要有所警惕和覺醒，因為會不會發生戰爭，是自乎一、二人心之所嚮啊。
面對中國的文攻武嚇，蔡總統當然可以給予強烈的抨擊和譴責，但是不要忘記兩千三百萬的台灣人民要的是什麼，我們不要戰爭要和平。
所以，蔡總統，國慶日可否許人民沒有戰爭，小老百姓們殷殷期盼著。
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