失根的國慶 錯亂的視覺符號

國慶日，武昌起義紀念日，這個因歷史重大事件而訂定的節日，隨著近年課綱的修改拆解、兩岸分治分裂，到休閒娛樂的自我要求，國慶日，還是你我認知的國慶嗎？

中華民國在台灣，存在著長遠的國族認同危機。每每隨著選舉、政黨輪替，到兩岸關係的轉變，讓青天白日滿地紅的國旗，蔓延出裂解的符號表徵。各個世代各自認知：二、三年級世代，還有陸皓東繪製青天白日旗與辛亥雙十革命的歷史感情印記；四、五、六年級世代，透過歷史課本、國慶儀式、「大時代故事」節目在寡占媒體教化下的歷史情懷；到了七年級後世代，中國崛起的文攻和武裝演習壓迫，尤以歷史課程以完全撕裂和遺忘的「獨台化」建構教學，各自演繹心中對國旗符號的情感投射。年輕人也愛國旗，但心中旗幟符號的層次，沒有歷史根源，失根而跳躍。

中華民國是亞洲歷史最久的民主共和國，雙十國慶的意義，儀式呼口號或閱兵漸失，民間遊藝活動還屢屢出現國外團體來表演，從什麼角度來紀念？國族認同斷裂，國慶日「想像共同體」中的國家想像，被政客把持或媒體瑣碎消息給轉移。國慶日視覺符號被做文章，藍綠對立，國慶日初衷，灰飛煙滅。

資訊社會下，久遠歷史的放假美意，各種紀念儀式集會已消逝且崩壞，更在社會氛圍上漸產生質變。放假的反射成直覺式「休息、遊樂、消費」的代名詞，消費取代假日在文化意涵上的任何表現；過往國慶節慶、肖像、儀式等被意識和思想所綜合創造出來的符號，至今已錯亂或省略無感。

還望中華民國國旗的歷史精神常在，大家在連假休息愉快中，看看國旗、感念先賢先烈，彌補那塊缺失的國家生日，中華民國生日快樂！