欣聞柯主席推出七大政見，提出推動內閣制以及其他改革建議，十分令人高興。畢竟參與選舉的從政人士，最重要的是要有理念，然後再有策略去實現其理念。

我國現行憲政運作呈現總統有權無責的實況，即是柯主席所譴責的民選皇帝制，的確是一個最嚴重的憲政問題。但這並不純然是憲法本身的問題，更多的是執政者不遵守憲法所致。

事實上，自中華民國創立起，早已有總理一職。依民國成立時的基本大法（即臨時約法），我國就是內閣制國家，總理應主掌國政大權。只是，袁世凱不遵守臨時約法，最後從大總統變成皇帝。行憲後，依憲法第五十三條，行政院長是國家最高行政首長。蔣經國先生任行政院長期間，從來沒有人認為中華民國是總統制。一九九○年代歷經多次修憲後，我國現制十分近似法國的半總統制，但總統的憲法權力遠比法國總統要小得多。換言之，行政院長仍是最高行政首長，只是總統在國防外交等領域有較大的參與空間。修憲雖廢除立院的閣揆同意權，但並未更改行政院主導國政大權，並向立法院負責的內閣制精神，大法官釋字第六一三號和第六四五號解釋皆重申此一立場。

不論是憲法本文的修正式內閣制，還是憲法增修條文的半總統制，國家行政權主要在行政院。在此規範背景下，柯主席所提總統赴立院接受立委質詢，或閣員應經立院聽證任命等，部分參雜總統制機制，而與內閣制精神不符，實不應將兩制硬擺在一起。以總統接受立委質詢來說，內閣制的英國女王或半總統制的法國總統，會向國會報告或發表咨文，但皆不接受質詢，因為實權都在內閣總理身上。又如閣員經內閣聽證任命之說，也與總理組成內閣、內閣整體向國會負責的內閣制精神不符，更與現行憲法規定相左。

既然我國憲法已富含內閣制的精神，只要認真落實憲法，就不應再出現民選皇帝。相反的，在未修憲前要凍結考監兩院，則是一個違反憲法，並違背大法官釋字第六三二號解釋的舉措。釋字六三二號解釋的背景為當年藍綠鬥爭導致監院停擺，被大法官宣告為違憲。大法官在此解釋要求總統、立委等憲法機關必須履行憲法忠誠義務，讓所有憲法機關皆正常運作。若按柯主席主張，不啻又是一個忽視憲法存在、違背憲法忠誠義務的民選皇帝。

至於特別預算不應常態化、禁肥貓、國營事業董監事與高階文官公開遴選等想法，的確點出蔡政府過去施政的核心弊端。從法制來看，諸如預算法、選罷法、地方制度法等法律，本質上具有準憲法位階，不應由一時的立院多數任意更改。蔡政府的多項特別預算與預算法規範精神不符，嚴重破壞國家財政紀律，不應再為後任者所盲從。未來新政府如何能夠重建財政紀律，抑制濫用公帑的行為，的確是一個重要的改革議題。同樣的，政府與國營事業的關係，以及執政黨與文官間的關係，皆攸關國家長期發展，亦應嘗試建立二者間的最適相互關係。

綜上，柯主席的確清楚點出時政弊端，儘管其所提出的解方尚有諸多待商榷之餘地，但這些議題應該在未來選戰中被認真檢視和討論。