科技．人文聯合講座／檢舉反掌折枝 申訴孤掌難鳴

根據內政部警政署「警政統計通報」，去年我國「舉發違反道路交通管理事件」的執行成果極為豐碩，總共舉發超過一千五百萬件違規事件，其中汽車件數九百多萬，機車件數五百多萬。舉發總件數比五年前的一千零五十多萬件，超過將近五百萬件。如此亮眼的數字，反映的是用路人愈來愈不守法呢？抑或是執法單位的舉發愈來愈嚴酷呢？

近年來，數位影像科技日新月異，監控道路違規事件的法眼比比皆是。不僅執法人員擁有威力強大的偵測利器，同時人人都能扮演道路違規事件的吹哨者角色，隨時隨地錄影存證，並向執法單位檢舉。舉頭三尺有神明，如今當你開車上路時，也要謹記前後左右三尺可能都有檢舉達人守株待兔，蓄勢待發。

前陣子，老孟來電告知收到一封「舉發違反道路交通管理事件通知單」，違規事項是「駕駛人變換車道時未依規定使用方向燈」，屬於民眾檢舉，警方據以告發的案件。

老孟：「我老眼昏花，根本看不清楚通知單上面的照片！」

筆者：「不是你眼力差，而是照片的解析度奇差無比，即使飛行員的眼力也看不透。不過沒關係，只要掃描通知單上面的ＱＲ二維碼，或者直接登入交通違規便民服務網，一步一步查詢，應可看到更清晰的照片。」

過一會兒，老孟又來電，告知已從網站看到清晰照片，但他對違規過程仍然一頭霧水。筆者從他分享的照片也看不出所以然，畢竟車子是動態前進，而從照片根本無從判斷方向燈是否正確使用。於是，他打算聯繫舉發單位了解一下。

幾星期後，終於又接到老孟電話：「簡直噩夢一場！交通分隊並不願意將民眾檢舉所附的影片傳過來，所以必須請假親自跑分隊查看影帶。待看完影帶後，深深覺得該路段設計偏差，使得車子直行還得打右轉燈，明顯是誘人入罪。怪不得值班人員碎碎念說又是這裡，還說可找民代或打一九九九反映，一氣之下當場提筆手寫一份申訴書。在交通分隊繳交申訴書時詢問後續如何追蹤，沒想到竟然得到石器時代的答覆：申訴書沒有任何案號可查，等過幾天就會通知。這麼一等就到現在，已經過了幾星期，申訴書還在不在都無憑無據，只能再耐心等候。」

筆者提醒老孟，除了繼續追蹤申訴結果外，草民不與官鬥，記得在罰鍰繳交期限內先行繳交，以免受罰。未來若申訴成功，再申請退款即可。

弔詭的是，道路交通主責單位紛紛改善民眾檢舉違規事件的電腦網站及手機應用軟體，但對收到違規通知的民眾，並未提供相對簡易友善的線上影片查詢及申訴管道。沒空細究的民眾，一旦被檢舉告發，即使感到冤屈，通常也只能打落牙齒和血吞。

老孟，加油！

（作者為台灣大學資訊工程系教授）