科技．人文聯合講座／誰射的三支箭

二○一三年六月十四日，日本首相安倍晉三第二次組閣時提出「日本經濟再興政策」，通稱「安倍ノミスク」（安倍經濟學），結合漢字與外來語，成為新造詞彙，英文、法文與德文翻譯為Abenomics。這個新造詞彙將「安倍」（Abe）英文拼音與經濟學（economics）的nomics結合而成嶄新用語，中文翻譯為「安倍經濟學」。國人慣於簡化問題，將其三大政策，簡稱「安倍的三支箭」。

安倍經濟學的「三支箭」，分別為「大膽金融政策」、「機動財政政策」及「引導民間投資的成長戰略」。安倍經濟學透過整體政策擬定，明確目標設定以及執行力，挽救日本失落的廿年低迷經濟。我在一九九一年到日本留學，正是日本泡沫化逐漸擴散階段，感受深刻。

台灣政界不知安倍經濟學的原意與「三支箭」的緣由，好用三支箭作比擬。更有甚者，文化界還有人不明所以地蹈襲，沾沾自喜。《水滸傳》有一則復仇之箭故事，梁山泊水寨首領晁蓋率軍圍攻曾頭市，夜裡中箭，彌留前立下遺囑，誰能抓得射他之人就能繼位首領。宋江將此箭供奉於忠義堂，砥礪復仇，智取曾頭市，擒殺史文恭，終坐頭把交椅。

施耐庵這則復仇箭的故事上溯五代十國。《新五代史》〈伶官傳序〉指出，晉王李克用去世前，授予獨子李存勖三箭，遺言：「梁，吾仇也，燕王，吾所立，契丹與吾約為兄弟，而皆背晉以歸梁。此三者，吾遺恨也。與爾三矢，爾其無忘乃父之志。」克用與後梁國主朱溫相攻伐，不克；劉仁恭反叛范陽節度使，歸李克用，並慫恿其滅范陽。克用滅之，表奏仁恭為節度使，仁恭卻歸叛不定，仁恭父子嫌隙，子廢其父自立為燕王。契丹耶律阿保機則背盟棄信。李存勖繼位，奉三箭於太廟，出征以少牢祭奠後取之，盛於錦囊，凱旋則奉歸。十五年內，存勖相繼滅後梁、擄仁恭父子、敗契丹。完成大業後，存勖縱情戲曲，自稱「李天下」粉墨登場，伶人、太監當道，賞罰失度、內亂，伶人引兵反叛，存勖中矢，渴飲漿酪而亡，伶人取樂器置其屍上引火焚之。

安倍三支箭之比喻，出自於日本中國地方的諸侯毛利元就訓子故事。元就病篤，召喚三子至榻前，取一箭與三人，令折之，皆折；三矢合束，不可斷；以此勉勵三人同心永保毛利家。中國地方乃日本平安時期依據人口數、距離京都遠近所劃分之行政區域，相當於今日鳥取至山口等五縣。安倍晉三出身山口縣，熟知「三支箭」故事。他以行動力推動經濟政策，開啟嶄新時代。

馬援〈戒兄子嚴敦書〉有所謂「效伯高不得，猶為謹敕之士，所謂刻鵠不成尚類鶩者也。效季良不得，陷為天下輕薄子，所謂畫虎不成反類狗者也。」龍伯高敦厚嚴謹之人，如果學他不成，還能是個謹慎謙虛之人，如同雕刻鴻鵠不成還像隻鶩鳥；杜季良豪放任俠之人，學不像卻成輕薄之人，如同畫老虎不成卻像條狗。謹慎易學，任俠難效。謹慎有為者，射三支箭得以留名千古；夸言效顰者畫虎類犬，徒然貽笑大方。（作者為亞洲大學現代美術館館長）