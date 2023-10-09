以巴衝突再起 未來恐仍無解

十月七日，哈瑪斯極端組織向以色列發射五千枚火箭。雖然後續以色列官方宣稱只有二千多枚，但還是造成以色列許多民眾甚至外籍人士的傷亡；以色列政府動員後備兵源，並呼籲民眾拿起槍枝抵抗。一時之間，烽火連天。

對外界來說，這場衝突最讓人震驚的是，過往享有盛譽的以色列情報機構失靈了。事實上，以色列軍力目前堪稱中東第一，有新銳的Ｆ─35戰機、海軍薩爾六型護衛艦、梅卡瓦戰車，甚至還有自己的影像衛星與龐大的無人機監偵能量。先前海軍曾在公海上攔截伊朗來的軍火船舶，陸地上也曾以探地雷達偵測到許多地道，邊境間還築有比柏林圍牆還長的「電子化圍牆」。這種密不透風的硬體設施，卻無法讓情報機構提前預判這次衝突的時間與規模，主要原因在於以色列缺乏在巴勒斯坦的人力情報（HUMINT），因為這部分比較難「打入」、後續也比較難「拉出」所致，彌補之道只能以大量的訊跡情報（SIGINT）來補足這方面的不足。

對巴勒斯坦來說，外界雖然以「第二次贖罪日戰爭」來看待這次衝突，但整體來說卻無法改變以、巴雙方，以色列占優勢的態勢。以軍事面來說，火箭的穿透力不大，更何況大部分是無導引火箭，這些武器只能造成部分人員死傷。若說希望以第二次贖罪日戰爭的樣態來壓迫以色列，以目前海外以色列人紛紛請纓回國參戰的姿態來看，可知哈瑪斯這類以發動衝突為手段的心理作戰是完全失敗的。

雙方後續態勢不會改變的原因在於，以色列在歷次中東戰爭後，陸續掌握戈蘭高地、加薩走廊與西岸，屯墾區範圍也愈來愈大，雙方對土地議題幾無協商空間。對巴勒斯坦來說，日常生活物資、飲水、能源等多半都要靠以色列輸入，光是這些物資的輸入與否就足以讓巴勒斯坦就範；更何況巴勒斯坦承平時期有許多在以色列工作的勞工，就業機會的取得與否也是以色列可用的手段。

對以色列來說，巴勒斯坦需先根除境內哈馬斯等極端組織，否則後續安全議題沒得商量。只不過巴勒斯坦與黎巴嫩一樣，所謂的政府組織無法根除境內外國勢力的介入，因此未來中東衝突恐將無解的持續下去。