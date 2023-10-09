公共運輸 仍未受到信賴

昨日聯合報刊載公共運輸的比率不增反減，隨著軌道路網的完整與延伸，理應有更多的搭乘比率，但事與願違，六直轄市乃至於全國，大眾運輸的比率卻是下降，尤其公共運輸網絡相對健全的雙北竟也下降。

此一訊息提醒我國大眾運輸仍未受到多數國人的信賴，而持續選擇私人運具。但交通部報告是二○二二年的數據，為疫情的尾聲階段，外國旅客尚未開放，部分通勤族仍然依賴私人運具。二○二三年疫情解封，捷運人流回籠，北捷的「非」上、下班時段，要能坐到位子也都要靠運氣。至於桃捷，因國人出國及國際旅客持續進入台灣，車廂早已塞滿；依筆者經驗，上下班時間，大多必須站立往返台北車站、長庚醫院。目前，桃捷的搭乘運量比去年同期約為翻倍，北北基桃的公共運輸比率，似可再看二○二三年的數據。

北北基桃一二○○元的月票政策，已讓部分人士轉換運具為大眾運輸。若再加上物價通膨，以及大樓車位愈來愈貴、市區收費停車位每小時費用漸高的調整，相信此等情勢會讓部分收入有限、面臨選擇臨界的私人運具使用者，在利害相權下改搭公共運輸。

公共運輸的天敵是機車。購入便宜、持有成本低、機動性強，以及幾乎沒有「出門第一哩路」及「回家最後一哩路」的運具銜接問題。筆者非常贊同聯合報報導所言，棍子與胡蘿蔔應該並進，應逐步的提高諸如機車或汽車的持有成本。例如，減少免費停車格，增加收費格數；提高停車費，並改以累進費率計算。此外，更為便宜的機踏電輔車都應有進一步的管制規範。

就誘因面來說，計程車其實也是公共運具的範疇，計程車如何公車化；而公共汽車如何利用「大數據」或「需求數據整合系統」，像計程車一樣具有靈活機動的性質，這也都是強化公共運輸第一或最後一哩路的可行對策。

如同日本一樣，我國的人口結構不僅「少子高齡化」，更已進入「生不如死」的局面。面對此一局勢，日本部分的城市地區，選擇「縮小城市」；如富山市刻意縮小城市範圍，促使居住與主要經濟活動限於有限區域，並完善該區域的交通網絡系統。此舉使私人運具少了、步行者變多了、公共運輸的自償率提高了、郊外人口少了、核心區域樓層變高了，個人及社會的交通成本也都降低了。大興土木或許是人口成長期思維的主旋律，但局面變了，政策的觀點視角也應隨之調整。