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賴「反質詢」 民眾怎會埋單

聯合報／ 呂蓬仁／公退（彰縣員林）
女大生遭網路攻擊事件，民進黨總統參選人賴清德表示，當時「並沒有否定她的提問」。記者葉信菉／攝影
女大生遭網路攻擊事件，民進黨總統參選人賴清德表示，當時「並沒有否定她的提問」。記者葉信菉／攝影

日前，民進黨總統參選人賴清德到中山大學演講，會後與學生答問。一名女學生提問「如何解決民進黨層出不窮的貪汙弊案」時，賴清德反問她是哪個具體案件？女學生當場愣住。賴強調若涉及不法就該法辦，民進黨執政有建樹也有包袱，希望同學評論案件前多花心思思辨。但即便賴清德稱網路攻擊沒必要，後續仍傳出女學生及其家人遭網路肉搜與攻擊，但也難怪國民黨總統參選人侯友宜批評：這種政府太鴨霸！

有則寓言：沙灘上橫著走路的螃蟹撞到海龜，海龜怒問：「你是瞎子嗎？」螃蟹回牠：「我是蟹不是蝦。」蔡政府團隊橫行霸道橫衝直撞已成慣習，人民無不人仰馬翻，每每像被打保齡球般球瓶全倒；烏煙瘴氣政風敗壞，面對輿論責難，瞎官們更總是「萬佛歸一宗」，不是答非所問就是相應不理。

賴清德十分在乎年輕選票，非常苦悶青年族群支持度落後民眾黨總統參選人柯文哲。為了重振昔日雄風，可謂出盡招式，補助私立大學學費、補助租屋貸款、百億海外遊學圓夢基金、○到二歲育兒津貼等，大撒幣端牛肉政策，年輕人卻無動於衷，效果反映在停滯的民調天花板，自有其原因。

人民誤食萊豬、誤食臭雞蛋，賴清德則是「誤食」前閣揆蘇貞昌「反質詢」式的耍嘴皮子：難以啟齒就借力使力，遇到難題就想四兩撥千斤試圖「化險為夷」；他雖勇於面對學生快問快答，但想加分反而減分，此由ＰＴＴ論壇的負面議論即可以見得。畢竟學生若覺得政治人物逃避敏感問題，就會扣分。

賴既念茲在茲想當總統，事先就應模擬考題並設想出具體回應之法。

尤其，民進黨涉貪事例罄竹難書，不僅是媒體大標題，更是考官必考題，賴清德卻寧願放棄具體作答之機，想必難言之隱更勝於高分答題的驕傲；還將舉證責任丟給學生、讓學生落於被消遣打發之境，更屬失策。畢竟，關於蔡政府的藏汙納弊證據，只怕不是被保密封存，就是不能、不便、也不想告訴人民，連在野立委都拿不到，學生又不是檢察官，如何手握實據？

人民對於政府的諸多疑問，像進口巴西蛋流向及契約內容、蔡總統的博士論文，以及兩岸維持現狀究竟是九二共識或台獨？當權者都如出一轍地回應「已經講了好多遍」、「已經說明得很清楚」、「這都是不能講的機密」，不是鬼撞牆就是走迷宮。面對「不想報價」的民進黨政府及政治人物，試問民眾又怎會願意埋單？

賴清德 民進黨 考題

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